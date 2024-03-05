"Посивіли?": як українці відреагували на глобальний збій у Facebook та Instagram
Ввечері 5 березня стався глобальний збій у Facebook, Instagram та YouTube. Платформи не працювали, а деяких користувачів "викинуло" з їхніх акаунтів.
Збій тривав недовго – одразу після відновлення доступу до соцмереж українці почали жартувати із ситуації та створювати меми.
"УП. Життя" зібрала найяскравіші з них.
"Посивіли?" – запитав у своїх підписників письменник і журналіст Богдан Логвиненко одразу після відновлення Facebook.
Поетеса Тетяна Власова у Facebook почала перекличку із запитання, хто скільки книжок встиг прочитати.
Громадська діячка Анастасія Мельниченко зраділа можливості відпочити:
"Хух, а я вже думала, що муситиму працювати", – написала вона.
Інші користувачі лаконічно описували свої емоції від неочікуваного збою.
Багато українців іронічно вказали на стійкість X (Twitter) на відміну від Facebook та Instagram.
А дехто навіть побачив у збої "слід" Ілона Маска, який є власником X (Twitter).
За традицією, не залишилися осторонь жартів й акаунти українських компаній.
У "Дії" пожартували над власним збоєм під час проведення відбору на Євробачення, а в YASNO відреагували мемом.
"Київстар" також вирішив зайнятися самоіронією.
Водночас журналістка Олена Дуб звернула увагу на несправедливе забуття створеної у 2023 році соцмережі Threads.
"І хоч би хтось під час збою згадав про Threads!" – написала вона.