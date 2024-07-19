Українка намагалася незаконно ввезти до Польщі саванного сервала: запевняла, що це домашній кіт

Працівники митної служби Державної податкової адміністрації у Підкарпатському воєводстві під час перевірки легкового автомобіля на польсько-українському кордоні виявили 2-річну самку саванного сервала.

Її під видом домашнього кота намагалася провезти на територію Польщі 32-річна громадянка України. Жінка не мала необхідних документів та дозволів на це, повідомили у Податковій адміністрації міста Жешува.

Там зазначили, що тварину перевозили у спеціальній переносці на задньому сидінні автівки. Спочатку українка запевняла прикордонників, що це її домашня кішка.

Однак характерна зовнішність і поведінка викликали підозри у митників. Відтак вони змушені були провести додаткові тести в лабораторії Поморської митно-податкової інспекції в Ґдині.

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"Дослідження показали, що це саванний сервал (Leptailurus serval) – хижий ссавець із характерними довгими кінцівками, який перебуває під захистом Вашингтонської конвенції (CITES).

У дикій природі він трапляється в Африці на південь від Сахари. Відмінною рисою сервала є великі вуха, завдяки яким він має чудовий слух", – розповіли у польській Державній податковій адміністрації (KAS, Krajowa Administracja Skarbowa).

Проти 32-річної жінки, яка незаконно перевозила сервала, відкрили кримінальне провадження. Тварину вилучили – наразі вона перебуває у центрі реабілітації для диких тварин і залишатиметься там поки суд не винесе вирок.

Крім того, в установі наголосили, що перевезення видів, які перебувають під загрозою зникнення, є злочином і карається законом – позбавленням волі терміном від трьох місяців до п’яти років.

Нагадаємо, сервал – це хижий африканський ссавець, тож його не можна утримувати в домашніх умовах. А ввезення їх на територію Європейського Союзу можливе лише на підставі попередньо виданих необхідних дозволів та документів. Їх мають видати у тій країні, з якої відбуватиметься вивіз тварин.