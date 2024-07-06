Українка Варвара Рахманіна здобула "золото" на Чемпіонаті Європи з повітряної гімнастики

28-річна повітряна гімнастка Варвара Рахманіна здобула "золото" в категорії "Аматори" своєї вікової групи на Чемпіонаті Європи з пілона та аероспорту, що проходить в Італії.

Про перемогу українки з великим відривом від її конкуренток – спортсменок-аматорок з Угорщини – повідомила Всесвітня федерація спорту та мистецтва на пілоні (POSA).

Завдяки перемозі Рахманіної під час церемонії нагородження переможниць змагання, що проходять з 3 по 7 липня в Італії, лунав гімн України.

Відео частини переможного виступу та відзнаки спортсменки опублікувала спортивно-циркова школа "Romashka Team".

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Дівчина почала займатися спортом уже в дорослому віці – у травні 2021 року, розповідала вона в інтерв’ю "Громадському радіо" До того часу Варвара встигла спробувати себе в різних стилях танців та полюбляла витрачати по кілька годин на день за катанням на роликових ковзанах.

Нагадаємо, у квітні 2024 року 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару в Краматорську, здолала дистанцію Бостонського марафону.