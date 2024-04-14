5 кілометрів на протезах: 12-річна Яна Степаненко здолала дистанцію Бостонського марафону

Дівчинка, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару в Краматорську, узяла участь у всесвітньовідомому марафоні в місті Бостон. Українка на протезах здолала відстань у 5 кілометрів.

"Ця сталева дівчинка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час російського ракетного удару та бігла усі 5 кілометрів Бостонської дистанції з посмішкою та любов’ю, – це відображення нашої сильної України та нашої незламної нації", – написала учасниця марафону Ірина Кушакевич.

Яна долучилася до змагання з благодійною метою – аби зібрати кошти на спортивний протез для важкопораненого військового Олександра Рясного, який втратив кінцівку. Дівчина хоче, щоби він, як і вона, знову міг бігати.

"Олександр Рясний служить із 2011 року. Був і в АТО, і в ООС. Коли почалася повномасштабна війна, став до оборони рідного Запоріжжя. Поранення отримав на Запорізькому напрямку торік у вересні. Втратив ногу.

Нині отримав протез у Центрі Unbroken. Будь-що планує повернутися на фронт, а ще – хоче бігати. Ціна цьому – 600 тисяч гривень, які і збирає Яна", – розповіли у Національному реабілітаційному центрі "Незламні".

12-річна українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, взяла участь у Бостонському марафоні!



Яна пробігла 5 км на протезах, аби здійснити мрію захисника та продемонструвати всьому світові незламність українського народу🥺 pic.twitter.com/6q6meUizE8 — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) April 14, 2024

Підготовку до Бостонського марафону дівчина почала більше ніж за два місяці до події. Вона тренувалася чотири рази на тиждень: двічі в Національному реабілітаційному центрі "Незламні", та ще два – на стадіоні "Динамо" у Львові, пише "Укрінформ".

"Я пережила дуже важкі моменти і зараз рада, що можу ходити і бігати. Відомий американський протезист Пітер Гарш подарував мені бігові протези, і з того моменту я знову полюбила біг. За тиждень у мене буде перший марафон, але у мене класні реабілітологи та тренери, які займаються зі мною і заставляють працювати.

Мене підтримує моя родина: моя мама, брат, племінниця, сестра. Перед Бостонським марафоном на п’ять кілометрів, я трішки хвилююся, але вірю, що в мене все вийде, і я хочу бути прикладом для інших людей", – розповідала під час відкритого тренування 4 квітня.

Дівчинка подолала 5 кілометрів з усмішкою на обличчі. UNBROKEN Ukraine/Facebook

Сім’я юної марафонки постраждала під час російського ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Тоді по станції, на якій перебувало понад 4 тисячі осіб, що чекали на евакуацію, росіяни випустили ракету "Точка-У" з касетними боєприпасами.

Внаслідок атаки 61 людина загинула, ще 121 отримала поранення. У родині Степаненків вцілів лише Янин брат-близнюк. Мама втратила одну ногу, Яна - обидві.

Пізніше родину евакуювали до США, де вони скористались програмою протезування.

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