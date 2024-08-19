"Головні репери Антарктики": полярники показали, як сивки білі спілкуються між собою

Українські полярники показали, як спілкуються між собою сивки білі

Українські полярники показали, як комунікують між собою птахи сивки білі. На відео вони качають головою, ніби під музичний біт.

Полярники назвали сивок "головними реперами Антарктики", йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру.

Відео зняли ще у період антарктичної осені – коли гніздували пінгвіни.

За словами дослідників, сивки тримаються поблизу станції "Академік Вернадський" весь рік – навіть взимку. Там вони мають кілька гнізд.

"(Сивки – ред.) дуже допитливі й постійно цікавляться життям учасників експедицій. Зокрема, заглядають у вікна офісів та кубриків, "контролюють" вимірювання озону на спеціальному люку, "супроводжують" переміщення між будівлями тощо", – розповіли у НАНЦ.

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Сивки білі зовсім невеликі: довжина їхнього тіла становить 34-40 см, розмах крил сягає до 84 см, а вага – близько пів кілограма.

Вони єдині серед птахів Антарктики не мають плавальних перетинок на лапах, тому живуть тільки на суші.

Дорослі сивки мають забарвлення білого кольору, однак їхні пташенята народжуються чорними. Вже на 8-9 день життя вони починають ходити.

Ці птахи більше люблять ходити й бігати, а не літати. Вони часто стрибають на одній нозі, щоб погріти в цей час іншу.

Сивок часто можна побачити поруч з тюленями, пінгвінами та іншими птахами. Це пов'язано з тим, що вони живляться крилем з посліду цих тварин або з того, що ті виплюнули.

Сивки з’їдають будь-яку падаль і постійно перебувають у пошуках їжі та пробують все "на дзьоб".

Нагадаємо, українські полярники показали унікальні перламутрові хмари над Антарктикою.