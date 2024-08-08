Полярники створили енциклопедію про Антарктику українською. Її можна отримати безкоштовно

Українські полярники з наукової станції "Академік Вернадський" видали першу масштабну українськомовну енциклопедію "Антарктика: шість нарисів для тих, хто хоче знати більше".

Науковці розповіли, що працювали над цим виданням кілька років.

"У далекому 1904 році, тобто рівно 120 років тому, побачила світ перша українськомовна стаття Степана Рудницького "Дещо про Антарктиду". Нинішнє видання наших вчених продовжує цю справу.

У новітній історії України вкрай бракує таких масштабних україномовних енциклопедій, і я дуже пишаюся, що одну з них створили саме фахівці Національного антарктичного наукового центру", – розповів науковий редактор Євген Дикий.

У книзі зібрана інформація про географію Антарктики, її гірські породи, рослинний і тваринний світи. Крім того, окремі розділи присвячені історії відкриття континенту та дослідницькій роботі українців, які там перебувають.

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Над енциклопедією працювала група вчених, зокрема керівники відділів НАНЦ Іван Парнікоза, Денис Пішняк та Андрій Федчук. Також до створення долучилися учасники сезонних експедицій Сергій Кадурін, Ганна Євчун та Олександр Яровий.

Науковими редакторами стали директор Центру Євген Дикий та очільниці відділів НАНЦ Оксана Пньовська та Анна Торгоненко.

Український біолог Іван Парнікоза сподівається, що енциклопедію використовуватимуть у школах, закладах вищої освіти чи наукових установах і якомога більше людей "познайомляться" з дивовижним світом Антарктики.

Наразі книга доступна лише в онлайн-форматі. Завантажити її можна за посиланням.

Парнікоза також додав, що інші науковці, дослідники та експерти можуть поділитися враженнями від прочитання енциклопедії "Антарктика: шість нарисів для тих, хто хоче знати більше". Надіслати відгук можна на електронну скриньку [email protected].

Нагадаємо, нещодавно українські полярники показали, як їх переслідував морський леопард та світлини зоряного неба над станцією "Вернадський".