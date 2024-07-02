Поблизу "Вернадського" настає антарктична зима: якою вона буде цьогоріч

Значні опади поблизу станції очікують вже під час антарктичної весни

Поки в Україні метеорологи прогнозують спеку до 37°С, поблизу наукового центру "Академік Вернадський" розпочинається кліматична антарктична зима. Цьогоріч полярники очікують на холодну погоду і невелику кількість опадів.

Прогноз на зимовий сезон опублікували в Національному антарктичному науковому центрі.

За словами полярників, астрономічна зима поблизу української антарктичної станції вже привела з собою довгі, майже суцільні ночі. Однак через теплову інерцію океанічних просторів довкола острова Галіндез кліматична зима приходить у регіон трохи пізніше.

"Зараз в океані західніше Антарктичного півострова встановилась холодна водна маса, яка вже призвела до нижчої температури повітря в травні та червні відносно попередніх років", – зауважили полярники.

За даними довгострокового прогнозу погоди Системи кліматичних прогнозів Національного центру прогнозування навколишнього середовища США (NCEP CFS), низька температура води зберігатиметься в регіоні до жовтня.

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Ці прогнози свідчать про те, що поблизу "Вернадського" зима буде відносно холодною та малосніжною. Однак, більшу кількість опадів очікують від середини весни й до початку антарктичного літа.

"Чи справді так все буде – ми неодмінно розкажемо. А поки українські метеорологи на станції фіксують утримання температури нижче 0°С з пониженням до -11°С.

Водночас акваторія навколо нашого острова поки не замерзла, що дає можливість полярникам робити регулярні виходи на моторних човнах для роботи в океані", – розповіли в НАНЦ.

Нагадаємо, під час антарктичної зими 2023 року науковці зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостереження – 8,7°С. Також минулого року в регіоні спостерігали тривожну аномалію – мінімальну кількість льоду в акваторії, причиною якої була нетипова локальна тепла течія.

За даними полярників, зима 2022 року була найтеплішою за весь час спостереження станції. Тоді середня температура повітря була на 0,4°С вищою, ніж раніше рекордного 1988-го, і становила -2,13°С.