В Антарктиці настало "зелене" літо: добірка дивовижних фото від полярників

Коли в Україні зима, в Антарктиці – літо. Полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, яким "зеленим" воно буває.

Дивовижні пейзажі зафільмували Сергій Глотов і Дмитро Мартиненко.

"Зазвичай з Антарктикою асоціюються лише сніг, крига, мороз і бурульки.

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Але зараз там – літо, і в цей час температура повітря коливається близько 0℃", – кажуть у Національному антарктичному науковому центрі.

Коли в Україні зима, в Антарктиці – літо

Цього літа найвища температура досягла +5℃ (3 січня), а найнижча опустилася до -1,2℃ (12 січня).

За таких умов сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору.

Полярники пояснюють: річ у тім, що з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність.

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Цього літа найвища температура досягла +5℃

Серед місцевої флори є два види судинних рослин: щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є родичем вівса, а перлинниця належить до родини гвоздикових.

Також в Антарктиці є близько 100 видів мохів та лишайників.

Влітку Антарктика набуває зеленого кольору

Українські полярники досліджують, як зміна клімату впливає на антарктичну рослинність. Для цього вони ведуть облік кущів та їхнє поширення.

А розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають пінгвіни.

"Саме вони щедро "удобрюють" скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення", – кажуть вчені.

З-під снігу визирає рослинність, а пінгвіни допомагають її "удобрити"

Для картографування рослинності вчені використовують навіть дрони.

І цього антарктичного сезону дослідження зеленого покриву Антарктики лише починаються!

Антарктика є домом для близько 100 видів мохів та лишайників

Якщо ви хочете детальніше дізнатись про флору і фауну Антарктики, історію досліджень та цікавинки з життя полярників, проходьте наш тест "Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику?".

Також є два види судинних рослин: щучник антарктичний та перлинниця

Наші полярники досліджують, як зміна клімату впливає на антарктичну рослинність

Полярники обіцяють ділитися результатами досліджень зеленого покриву

Усі фото: Сергій Глотов і Дмитро Мартиненко/Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, раніше полярники показували снігові "пончики" в Антарктиці.