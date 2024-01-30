В Антарктиці настало "зелене" літо: добірка дивовижних фото від полярників

Коли в Україні зима, в Антарктиці – літо. Полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, яким "зеленим" воно буває.
Дивовижні пейзажі зафільмували Сергій Глотов і Дмитро Мартиненко.
"Зазвичай з Антарктикою асоціюються лише сніг, крига, мороз і бурульки.
Але зараз там – літо, і в цей час температура повітря коливається близько 0℃", – кажуть у Національному антарктичному науковому центрі.
|Коли в Україні зима, в Антарктиці – літо
Цього літа найвища температура досягла +5℃ (3 січня), а найнижча опустилася до -1,2℃ (12 січня).
За таких умов сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору.
Полярники пояснюють: річ у тім, що з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність.
|Цього літа найвища температура досягла +5℃
Серед місцевої флори є два види судинних рослин: щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є родичем вівса, а перлинниця належить до родини гвоздикових.
Також в Антарктиці є близько 100 видів мохів та лишайників.
|Влітку Антарктика набуває зеленого кольору
Українські полярники досліджують, як зміна клімату впливає на антарктичну рослинність. Для цього вони ведуть облік кущів та їхнє поширення.
А розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають пінгвіни.
"Саме вони щедро "удобрюють" скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення", – кажуть вчені.
|З-під снігу визирає рослинність, а пінгвіни допомагають її "удобрити"
Для картографування рослинності вчені використовують навіть дрони.
І цього антарктичного сезону дослідження зеленого покриву Антарктики лише починаються!
|Антарктика є домом для близько 100 видів мохів та лишайників
Якщо ви хочете детальніше дізнатись про флору і фауну Антарктики, історію досліджень та цікавинки з життя полярників, проходьте наш тест "Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику?".
|Також є два види судинних рослин: щучник антарктичний та перлинниця
|Наші полярники досліджують, як зміна клімату впливає на антарктичну рослинність
|Полярники обіцяють ділитися результатами досліджень зеленого покриву
|Усі фото: Сергій Глотов і Дмитро Мартиненко/Національний антарктичний науковий центр
Нагадаємо, раніше полярники показували снігові "пончики" в Антарктиці.
Читайте також: Можуть розганятися до 6 км/год: полярники показали, як пінгвіни катаються на животі. ВІДЕО