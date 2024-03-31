Полярники показали різнобарвний захід сонця біля "Вернадського"

Українські полярники з антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" зазнімкували неймовірний захід сонця довкола острова Галіндез.

Фото такого рідкісного видовища опублікував Національний антарктичний науковий центр.

"Побачити таку красу можна нечасто, адже більшість часу в цій місцевості сонце сховане за хмарам. Але вчора якраз видався ясний день, тож увечері небо стало різнокольоровим", – зазначили у НАНЦ.

З одного боку небо мало насичений помаранчево-синій колір з фіолетовим прошарком у певний момент, а з іншого – ніжний рожево-бузковий, стверджують полярники.

Фото Анни Торгоненко

За їхніми словами, такі барви утворюються через низьке положення сонця. Тоді світлу треба пройти довший шлях до поверхні, ніж коли сонце високо над горизонтом, а тому кольори розсіюються інакше.

Фото Анни Торгоненко

"А ще забарвлення неба залежить від наповнення повітря різними часточками та навіть підстильної поверхні: снігу, льоду чи води, від яких теж відбиваються промені", – пояснюють науковці.

Фото Анни Торгоненко

Наразі в Антарктиці осінь і світловий день поступово скорочується. Вчора в районі "Вернадського" він тривав 11 годин 11 хвилин.

Найкоротші ж дні тут будуть антарктичною зимою. Зокрема, цього року з 19 до 22 червня сонце здійматиметься над “Вернадським” лише на 3 години 24 хвилини.

Нагадаємо, українські полярники також показали "пінгвінів-верхолазів", які вони загніздувалися на висоті 295 метрів.