Полярники показали різнобарвний захід сонця біля "Вернадського"
Українські полярники з антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" зазнімкували неймовірний захід сонця довкола острова Галіндез.
Фото такого рідкісного видовища опублікував Національний антарктичний науковий центр.
"Побачити таку красу можна нечасто, адже більшість часу в цій місцевості сонце сховане за хмарам. Але вчора якраз видався ясний день, тож увечері небо стало різнокольоровим", – зазначили у НАНЦ.
З одного боку небо мало насичений помаранчево-синій колір з фіолетовим прошарком у певний момент, а з іншого – ніжний рожево-бузковий, стверджують полярники.
Найкоротші ж дні тут будуть антарктичною зимою. Зокрема, цього року з 19 до 22 червня сонце здійматиметься над “Вернадським” лише на 3 години 24 хвилини.
Нагадаємо, українські полярники також показали "пінгвінів-верхолазів", які вони загніздувалися на висоті 295 метрів.