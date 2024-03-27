Бачили, як кит-горбач грає наввипередки з судном "Ноосфера"? Полярники зняли унікальне відео

Українським полярникам вдалося зняти унікальне відео, як горбатий кит грає наввипередки з криголамом "Ноосфера" в Антарктиці.

Судно саме йшло протокою Пенола в районі української станції "Академік Вернадський", розповіли у Національному науковому центрі.

За пропорціями тіла кита вчені визначили, що він – ще підліток, тож десь неподалік мала бути його мама.

Відео з дивовижним горбанем зняв старший помічник капітана Андрій Старіш. А його колеги Карина Вишнякова та Вадим Ткаченко розповіли цікаві факти про цього антарктичного ссавця!

Горбаті кити (або горбані) отримали свою назву через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, а також завдяки звичці під час пірнання сильно вигинати спину в районі цього плавця.

Дорослий горбатий кит має довжину до 18 метрів, а вагу – до 40 тонн. Цікаво, що зріст людини не перевищує розміри хвостового плавця цієї тварини.

Дитинчата харчуються маминим молоком до року, але вже через шість місяців можуть їсти ту ж їжу, що й дорослі тварини (криль).

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"Горбані мають багато видів активності біля поверхні води, зокрема, чимало стрибають, роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення, активно вокалізують і збираються у групи.

Про що ж саме спілкуються ці дивовижні істоти, ми вже скоро розкажемо разом з Science kids", – додають полярники.

Нагадаємо, раніше полярники фільмували, як горбаті кити стрибали та підпливали до судна.

Також дослідники Антарктиди розповідали 5 цікавих фактів про китів. А данські вчені з'ясували, як "співають" кити.