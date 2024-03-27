Бачили, як кит-горбач грає наввипередки з судном "Ноосфера"? Полярники зняли унікальне відео
Українським полярникам вдалося зняти унікальне відео, як горбатий кит грає наввипередки з криголамом "Ноосфера" в Антарктиці.
Судно саме йшло протокою Пенола в районі української станції "Академік Вернадський", розповіли у Національному науковому центрі.
За пропорціями тіла кита вчені визначили, що він – ще підліток, тож десь неподалік мала бути його мама.
Відео з дивовижним горбанем зняв старший помічник капітана Андрій Старіш. А його колеги Карина Вишнякова та Вадим Ткаченко розповіли цікаві факти про цього антарктичного ссавця!
Горбаті кити (або горбані) отримали свою назву через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, а також завдяки звичці під час пірнання сильно вигинати спину в районі цього плавця.
Дорослий горбатий кит має довжину до 18 метрів, а вагу – до 40 тонн. Цікаво, що зріст людини не перевищує розміри хвостового плавця цієї тварини.
Дитинчата харчуються маминим молоком до року, але вже через шість місяців можуть їсти ту ж їжу, що й дорослі тварини (криль).
"Горбані мають багато видів активності біля поверхні води, зокрема, чимало стрибають, роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення, активно вокалізують і збираються у групи.
Про що ж саме спілкуються ці дивовижні істоти, ми вже скоро розкажемо разом з Science kids", – додають полярники.
Нагадаємо, раніше полярники фільмували, як горбаті кити стрибали та підпливали до судна.
Також дослідники Антарктиди розповідали 5 цікавих фактів про китів. А данські вчені з'ясували, як "співають" кити.