Українські студенти запустили волонтерський проєкт Abitly.org для допомоги абітурієнтам

В Україні стартував волонтерський проєкт Abitly.org, який допомагає абітурієнтам вибрати оптимальний напрямок освіти.

Abitly — це безкоштовна платформа, що допомагає вступникам у вищі навчальні заклади України вибрати відповідну освіту за галузями знань та локацією. Усі сервіси є безкоштовними.

На сайті можна зручно шукати всю необхідну інформацію про вступ, порівнювати конкурсні пропозиції, дивитися прохідні бали минулих років та зберігати ті університети чи спеціальності, що сподобались.

Також є можливість поспілкуватися зі студентами-волонтерами різних університетів та спеціальностей, дізнавшись, наприклад, про присутність корупції у виші або умови гуртожитку за допомогою сервісу StudSearch.

Своєю метою команда Abitly називає здобуття якісної освіти в України та щоб якомога більше абітурієнтів лишалося у нашій країні: "Потенційно це розвиватиме економіку та обороноздатність нашої держави".

Команда прагне, щоб будь-яка дитина з міста чи села змогла отримати всю необхідну інформацію для свідомого вибору освіти, що максимально розкриє її потенціал.

Сo-founder & CEO Abitly Владислав Бандурін акцентує: "росія декларує, що випустить мільйон інженерів за наступні три роки. Навіть якщо ділити цю цифру на два — це більше, ніж випускаємо ми. Тому єдина наша стратегія до виживання як держави — переважати за рахунок якості підготовки потенційних спеціалістів".

Ресурс перебуває у бета-версії та доповнюється новим корисним функціоналом.

Зокрема щоб допомогти вступникам, Abitly створили онлайн-калькулятор конкурсного бала НМТ — простий інструмент, що дозволяє миттєво визначити підсумковий бал залежно від обраного четвертого предмета НМТ. На відміну від наявних аналогічних інструментів, калькулятор Abitly не містить помилок і робить коректні прорахунки.

На сайті можна ввести свої бали з основних предметів (Математика, Українська мова, Історія України), вибрати четвертий предмет і побачити, як він впливає на підсумковий бал, та зрозуміти, які предмети дають найбільші шанси на вступ до омріяного університету.

Правильний вибір предмета може дати абітурієнту додаткові переваги у рейтингу вступників. Тож вступ — це не лише знання, а й стратегія. Обираючи предмет навмання, можна втратити цінні бали та поступитися конкурентам. А калькулятор конкурсного бала допоможе прорахувати свої шанси заздалегідь. Це заощаджує час та підвищує імовірність вступу до бажаного вишу.

Бекграунд. Ще один проєкт команди StudSearch.org працює на вітчизняному ринку уже 4 роки і налічує базу з понад 1600 студентів зі 180 закладів вищої освіти.

Цей проєкт допомагає абітурієнтам зв'язатися зі студентами з різних вищих навчальних закладів України, щоб дізнатися про навчання в університеті з перших вуст.