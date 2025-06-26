"Українські вертольоти" організували благодійний форум "Дітям наших Захисників"

У Києві пройшов Всеукраїнський форум "Дітям наших Захисників: турбота, що об'єднує". Ініціатором стала авіакомпанія "Українські вертольоти". Серед організаторів, зокрема, Міністерство у справах ветеранів України, Державна служба України у справах дітей та Міжнародна торгова палата України (ICC Ukraine). У центрі уваги опинились діти-сироти загиблих Захисників. Це діти, які залишились без батьківського плеча та материнської ласки — без обох найдорожчих під час війни.

На захід завітали: благодійники, представники влади та громадські активісти з усіх куточків України, лідери думок, діти полеглих Героїв з офіційними опікунами.

" Наш форум чимось нагадує мені традиційну для України толоку. Коли в громаді виникало якесь непідйомне для однієї родини питання — збирались гуртом і усією спільнотою вирішували його. Так і тут. Нас об'єднала проблема, перед якою всіх українців поставили росіяни. Вони пішли на нас війною і лишають наших дітей без батьківської опіки. Але всі ми разом можемо показати цим діткам, що вони не лишились одні. Що світ — великий і різний, що світ — не без добрих людей ", — заявив виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Сергій Букорос.

Форум відкрила Анжеліка Рудницька. І почався він із щемливого моменту, коли діти заспівали дві важливі нині для українців пісні: "Ой у лузі червона калина" та наш гімн. Згадали хвилиною мовчання тих, хто боровся за Україну та віддав за неї життя.

Мета зустрічі — об'єднати зусилля соціально-відповідального бізнесу та влади, щоб кожна дитина-сирота загиблих Захисників та Захисниць мала достойну системну підтримку протягом тривалого часу. Щоб у жодному населеному пункті не залишилось таких дітей без опіки.

" Я прийшов і побачив дуже багато друзів. І на цій панелі зібралися люди, які серцем і ділом доводять кожного дня, що їм небайдуже майбутнє України. Я дуже сподіваюся, що цей проєкт, який не просто забезпечує і підтримує наших діточок Захисників та Захисниць, а в тому числі, стане таким символом, знаковим проєктом, який почне створювати тренд. Бо абсолютно нічого не забороняє в будь-якій громаді брати бізнесу, підхоплювати своїх дітей, брати і створювати спроможності для їх підтримки, для підтримки родин зниклих безвісти, загиблих, ветеранів. Тренд на створення умов, спроможностей у своїх робочих колективах щодо процедури влаштування ветеранів, інтеграції ветеранів. Тренд на активність ", — висловив сподівання заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько .

Обговорили питання співпраці благодійників з держсектором і механізми адресної допомоги, коли благодійники регулярно спілкуються з офіційними опікунами сиріт та безпосередньо з дітьми. Такий підхід забезпечує прозорість та обмін емоціями.

"Тут головне, щоб ми всі на кожному рівні могли — від територіальної громади до центральних органів — зосередитися на своїх завданнях і конкретно дивитися на всі результати, які ми робимо. Що вони дають, де та які позиції нам потрібно підправити або розширити ", — наголосив Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Програма форуму включала дві панелі. Модератором першої панелі був радник — уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко. У ній взяли участь: нароний депутат, Голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко, заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти". Другу модерувала координаторка благодійної платформи "Дітям наших Захисників" Леся Червінська. Виступили: директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай, генеральний секретар ICC Ukraine Олексій Кожанов, представник U WIN BUSINESS CLUB Мирослав Карпінський, офіційна опікунка дитини-сироти Інна Железова.

Під час форуму презентували сайт благодійної платформи children.in.ua. Він стане публічним дашбордом, розповідатиме про підтримку та участь бізнесів, окремих благодійників у долях дітей. Якщо вам відгукується місія та мета заходу, долучайтесь до проєкту.

" Такі зустрічі — важливі як для координації дій, так і для ментального здоров'я. Бо саме в колі однодумців, у колі благодійників можеш звірити свій внутрішній компас, почуваєшся захищеним. Тут маєш можливість побачити, що насправді людей доброї волі досить багато. Їх все ще не достатньо, але значно більше, ніж нуль ", — заявила координаторка благодійної платформи "Дітям наших Захисників" та комунікаційна директорка авіакомпанії "Українські вертольоти" Леся Червінська.

Відбулось також символічне нагородження. Відзнаки форуму "за добрі серця" отримали майже 80 благодійників, які вже опікуються дітьми-сиротами загиблих Захисників та Захисниць по всій Україні. Серед них: БО "Благодійний фонд "МХП-ГРОМАДІ", ГО "Ю-ВІН БІЗНЕС-КЛУБ", ТОВ "ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА", Європейська Бізнес Асоціація, БО "Благодійний фонд Дмитра Олексієнка". Хто не завітав особисто, отримає нагороду поштою.

Усі гості всеукраїнського форуму "Дітям наших Захисників: турбота, що об'єднує" отримали позитивні емоції від знайомства між собою. Форум став майданчиком для взаємодії. Опікуни як офіційні, так і благодійники, могли безпосередньо поспілкуватись із законотворцями, з представниками виконавчої влади та познайомитись між собою.

"Українська правда" стала інформаційним партнером всеукраїнського форуму "Дітям наших Захисників: турбота, що об'єднує". Раніше ми розповідали про благодійну платформу та про допомогу дітям-сиротам полеглих Захисників, яку надає авіакомпанія "Українські вертольоти".