Time визначив 100 найвпливовіших людей світу у сфері здоров’я – серед них є українці

Український лікар та волонтерка українського походження увійшли до рейтингу Time 100 Health

Журнал Time оприлюднив список ста найвпливовіших людей світу у сфері здоров’я. До нього увійшли український лікар та американська волонтерка українського походження.

Вони опинилися у групі "Новатори", йдеться на сайті видання.

Дмитро Газда – лікар-дерматолог і співзасновник стартапу Esper Bionics, який займається створенням біонічних протезів.

Esper Bionics має офіси у США, Німеччині та Україні. Компанія створює роботизовані руки, за допомогою яких людина, яка залишилася без кінцівки, може виконувати навіть найделікатніші рухи – наприклад, підняти одну виноградинку.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Esper Bionics почали безкоштовно надавати біонічні руки пораненим військовим і цивільним українцям. Наразі їх отримали 70 людей, ще 250 перебувають у списку очікування.

"Це не дуже розумно для бізнесу, але є речі набагато важливіші за бізнес", – каже Дмитро Газда.

Дмитро Газда Time

Дора Хом’як – американська волонтерка українського походження та генеральна директорка благодійного фонду Razom. Протягом останніх 10 років вона займалася покращенням здоров'я та добробуту українців.

З початком повномасштабної війни її фонд збільшився в рази. Він налічує 75 людей, які працюють по всій території США та Україні. Razom вже надав допомоги на 100 мільйонів доларів.

Ці гроші пішли на медикаменти для українських лікарень, центрів психічного здоров'я та на підтримку медиків на передовій. Нещодавно фонд надав кілька мобільних медичних установок медикам, що перебувають поблизу лінії фронту. За допомогою них можна стабілізувати стан критично поранених пацієнтів.

Razom співпрацює з американськими хірургами, які приїжджають в Україну для проведення складних операцій і навчають українських студентів-медиків.

"Ми – не пластир, а скоріше група, яка бореться за сталі зміни", – зазначає Дора Хом’як.

Дора Хом'як Time

Також до рейтингу Time 100 Health потрапили:

Хадіза Шеху Галаданчі – нігерійська професорка акушерства і гінекології, яка працює над проблемою материнської смертності під час пологів;

Вівек Мурті – лікар зі США, що досліджує кризу самотності;

Джоел Хабенер, Ден Друкер, Світлана Мойсов та Єнс Юул Холст – науковці, які проклали шлях для створення ліків для схуднення;

Майкл Дж. Фокс – лікар, фонд якого створив перший тест для визначення хвороби Паркінсона та працює над ліками від неї;

Башар Мурад – керівник Товариства червоного півмісяця Палестини, що надає медичну допомогу пораненим людям у Секторі Гази.

Нагадаємо, у 2023 році чотири українки увійшли до щорічного рейтингу Time 100 Next, що визначає найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє світу.

У 2022 році до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією редакції Time потрапили троє українців: президент Володимир Зеленський, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.