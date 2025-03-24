"Мінус 40 кілограмів": нацгвардієць показав фото до і після російського полону

Нацгвардієць Іван Петровський, який нещодавно повернувся з російського полону, за час перебування у неволі він схуд на 40 кілограмів.

Світлинами до і після полону 30-річний боєць поділився у своєму Instagram.

"Я вдома. Різниця у 1037 днів полону і мінус 40 кілограмів", – підписав фото чоловік.

Як розповідала "Укрінформу" матір захисника, її син повернувся на Батьківщину в рамках обміну полоненими, що відбувся 19 березня. Тоді Україна повернула 175 оборонців.

Іван Петровський народився у Броварах на Київщині, але згодом його батьки переїхали на Житомирщину. В 2015 році чоловіка призвали на строкову службу в Національну гвардію України, а по закінченню він підписав контракт і залишився служити в частині.

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Згодом Іван перейшов служити в Маріуполь і перебував у лавах 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького Нацгвардії. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік обороняв місто від росіян.

У полон Іван потрапив у травні 2022 року – там провів майже три роки. Як зазначала мати бійця, спочатку він був в Оленівці, а згодом його перевели у Волгоградську область Росії.

Під час перебування в неволі військовий мав проблеми зі здоров’ям.

Удома на Івана Петровського чекали батьки, дружина, донька та син.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити сім’ям, родичі яких зникли безвісти або потрапили у полон.