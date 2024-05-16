До Дня вишиванки "Укрпошта" випустила марки з елементами вишивок Харківщини та Криму

"Укрпошта" з нагоди Дня вишиванки випустила дві нові поштові марки зі зразками вишивки Харківської області та Криму. Тираж кожної марки – 800 тисяч екземплярів.

Про це повідомили у пресслужбі поштового оператора.

На одній з марок – харківська вишивка, яка є частиною серії "Українська вишивка – код нації". На ній зображено фрагмент візерунка жіночої сорочки 19 століття.

На другій марці – зразок кримськотатарської вишивки, що походить з Криму. Ескізом для неї слугувала жіноча головна шаль "марама" середини 19 століття.

Харківська вишивка на конвертах Укрпошти Укрпошта

В "Укрпошті" зазначають, що за ескізи взяли приклади стародавньої традиційної вишивки з Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Кожна деталь створена за принципами місцевих майстрів.

"Зразки вишивки, зображені на марках, не є випадковими. Після початку російської агресії в Криму та на сході України вишиванка стала також символом нескореності й спротиву. Саме тому на нових марках ви бачите зразки кримськотатарської вишивки та вишивки Харківщини.

Зараз, коли ворог підступно обстрілює Харків, коли вже понад десять років окупований Крим, ми хочемо нагадати світові про те, що українці борються за свою землю, за свій народ та культуру", – каже генеральний директор Ігор Смілянський.

Кримськотатарська вишивка на конверті Укрпошта

Раніше він зазначав, що кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. За його словами, у візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя.

Передзамовити марки можна онлайн на сайті.

Крім того, там можна придбати художні конверти з елементами кримськотатарської вишивки на учкурі – чоловічому весільному поясі, виготовленому на межі ХІХ–ХХ століть, та вишивки рушника, датованої кінцем ХХ століття із села Колонтаїв, що на Харківщині.