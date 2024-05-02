"Укрпошта" випускає марку, присвячену "очищенню" Чорного моря від окупантів

"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки під назвою "Русскій воєнний флот – до дна". Вона вже доступна до передзамовлення.

Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

"Вирішили, що саме сьогодні (2 травня – ред.) важливо оголосити про її вихід. Марки, яка оголошується в "чистий четвер" і присвячена очищенню нашого Чорного моря від окупантів, – "Русскій воєнний флот – до дна!" Звучить, як тост, і це правда", – зазначив керівник "Укрпошти".

За його словами, на марці зображено ті ворожі кораблі, які Збройні та військово-морські сили, Головне управління розвідки та Служба безпеки України вже знищили.

Крім того, на новинці можна побачити корабель російських терористів "Адмірал Макаров".

"Так, поки що "Адмірал Макаров", якого ми теж зобразили на марці, залишається не ушкодженим. Але за досвідом марки "Русскій воєнний корабль, іді… !" знаємо, що це – лише питання часу", – розповіли в "Укрпошті".

Відомо, що намалював марку художник Віктор Грудаков, а шрифт спеціально для ЗСУ розробив Дмитро Растворцев.

Марку "Русскій воєнний флот – до дна" запустять в обіг 8 травня – у День пам'яті та перемоги над нацизмом. Новинку можна буде купити у відділеннях "Укрпошти", філателістичних крамницях та онлайн.

Поштовий оператор також пропонує конверти з тематикою морського бою та листівки, присвячені зерновому коридору, відкритому завдяки морській перемозі.

"Він має життєво важливе значення для Одеси та інших чорноморських портів", – нагадує Смілянський.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" випустила марки, присвячені українській зброї.