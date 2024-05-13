"Укрпошта" випустить нові марки з елементами вишивок Харківщини та Криму

"Укпошта" випустить дві нові марки до Дня вишиванки

"Укрпошта" анонсувала випуск двох нових марок зі зразками кримської та харківської вишивок. Їх запустять в обіг 16 травня – у День вишиванки.

"Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. Збіг чи ні, у візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя.

Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострову, "код народу", який житиме завжди", – повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Марка з елементами вишивки Криму Фейсбук Ігор Смілянський

Як зазначили на сторінці поштового оператора, на новинці, яка представляє Харківщину, зобразили фрагмент жіночої вишиванки ХІХ століття з півнями на рукавах, а на марці, присвяченій Криму – зразок тамбурної вишивки (каснак) жіночої шалі (марама) середини ХІХ століття. За традицією, її вишивали золотими та шовковими нитками по домотканому полотну.

Марка, присвячена Харківщині Фейсбук Ігор Смілянський

Нові марки з орнаментами з Харківської області та Криму доступні до передзамовлення.

"Укрпошта" також пропонує придбати художні конверти з елементами кримськотатарської вишивки на учкурі – чоловічому весільному поясі, виготовленому на межі ХІХ–ХХ століть, та вишивки рушника, датованої кінцем ХХ століття із села Колонтаїв, що на Харківщині.

Нагадаємо, раніше поштовий оператор випустив марку "Русскій воєнний флот – до дна".