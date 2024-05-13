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"Укрпошта" випустить нові марки з елементами вишивок Харківщини та Криму

Віра Шурмакевич — 13 травня, 12:58
Укрпошта випустить нові марки з елементами вишивок Харківщини та Криму
"Укпошта" випустить дві нові марки до Дня вишиванки
Фейсбук Ігор Смілянський

"Укрпошта" анонсувала випуск двох нових марок зі зразками кримської та харківської вишивок. Їх запустять в обіг 16 травня – у День вишиванки.

"Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. Збіг чи ні, у візерунках на харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя.

Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострову, "код народу", який житиме завжди", повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Нові марки офіційно запустять в обіг 16 травня
Марка з елементами вишивки Криму
Фейсбук Ігор Смілянський

Як зазначили на сторінці поштового оператора, на новинці, яка представляє Харківщину, зобразили фрагмент жіночої вишиванки ХІХ століття з півнями на рукавах, а на марці, присвяченій Криму – зразок тамбурної вишивки (каснак) жіночої шалі (марама) середини ХІХ століття. За традицією, її вишивали золотими та шовковими нитками по домотканому полотну.

Укрпошта підготувала до випуску дві нові марки
Марка, присвячена Харківщині
Фейсбук Ігор Смілянський

Нові марки з орнаментами з Харківської області та Криму доступні до передзамовлення.

"Укрпошта" також пропонує придбати художні конверти з елементами кримськотатарської вишивки на учкурі – чоловічому весільному поясі, виготовленому на межі ХІХ–ХХ століть, та вишивки рушника, датованої кінцем ХХ століття із села Колонтаїв, що на Харківщині.

Нагадаємо, раніше поштовий оператор випустив марку "Русскій воєнний флот – до дна".

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