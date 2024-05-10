УП та MDF нагородили журналістів під час конференції в Бучі: хто отримав статуетки

"Українська правда" разом з Media Development Foundation нагородили українських журналістів під час конференції у Бучі 10 травня.

Організатори створили спеціальні статуетки для переможців у трьох номінаціях.

За найкращий воєнний репортаж організатори Bucha Journalism Conference 2024 відзначили воєнну кореспондентку BIHUS.Info Анну Калюжну.

За найкраще розслідування про воєнні злочини росіян відзначили команду The Kyiv Independent УП

За найкраще розслідування про воєнні злочини росіян нагородили команду The Kyiv Independent, яка створила фільм "Діти для Путіна" про викрадення росіянами українських дітей.

А за внесок у розвиток розслідувальної журналістики нагородили Юрія Ніколова, співзасновника та редактора проєкту "Наші Гроші", який, зокрема, зробив резонансне розслідування про закупівлю Міноборони яєць за 17 гривень.

"Статуетка складається з багатьох маленьких деталей. Як і історії про кожного героя матеріалів журналістів, і пошук правди також складається з маленьких фрагментів. Людина у цій статуетці символізує правду, що виривається назовні", – розповіла головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Анна Калюжна отримала відзнаку за найкращий воєнний репортаж BIHUS.Info УП

Нагадаємо, "Українська правда" та Media Development Foundation заснували конференцію Bucha Journalism Conference у 2023 році.

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