Українка отримала правозахисну премію за документування воєнних злочинів проти дітей

27-річну Марію Суляліну, голову української правозахисної організації "Альменда", у Швеції відзначили премією Civil Rights Defender of The Year 2024 за фіксацію доказів воєнних злочинів проти дітей в Україні.

Це щорічна нагорода за видатну діяльність у захисті громадянських і політичних прав, йдеться на сайті організації Civil Rights Defenders. Нею відзначають видатних правозахисників, які, ризикуючи власною безпекою, борються за громадянські та політичні права людей.

Премію, яку вручають із 2013 року, вже отримали правозахисники з Венесуели, Туреччини та Бірми.

Цьогоріч організатори відзначили нею Марію Суляліну, яка з 2013 року в складі організації "Альменда" фіксує порушення прав дітей. Для цього правозахисники збирають фото- та відеодокази, а також проводять інтерв’ю з вчителями та батьками.

"Діти на окупованих територіях часто невидимі. Вони не можуть говорити від свого імені, оскільки це небезпечно та може призвести до кримінального переслідування, і вони не дуже захищені.

Що вони молодші, то більший вплив на них має пропаганда. Діти – наше майбутнє, і наш обовʼязок – захистити їх від мілітаризації та індоктринації, а також забезпечити, щоб процеси реінтеграції враховували їхні потреби", – каже Суляліна.

"Альменду" заснувала група правозахисників у Ялті у 2011 році. Організація мала на меті працювати над просвітою з питань культури демократії, миру, прав людини та медіаграмотності серед освітян і молоді Криму.

Через вторгнення Росії у 2014 році "Альменда" виїхала з півострова, а Марія Суляніна, якій на момент окупації було 18 років, залишила рідну Ялту. До повномасштабного вторгнення організація здебільшого допомагала молодим людям з окупованого півострова навчатися в Україні та інтегруватися в суспільство.

Раніше правозахисники розповіли, як під час окупації правого берега Херсонщини російські військові ув’язнювали, катували та вчиняли сексуальне насильство над представниками ЛГБТК-спільноти. Причинами тортур були саме орієнтація та гендерна ідентифікація людей.