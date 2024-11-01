Уряд призначив нового освітнього омбудсмена
Уряд підтримав призначення Надії Лещик на посаду освітнього омбудсмена.
Призначення відбулося 1 листопада 2024 року – рівно за п'ять років від того дня, коли Служба освітнього омбудсмена розпочала прийом звернень від учасників освітнього процесу.
Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram та колишній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй Facebook-сторінці.
"Це були непрості для всіх нас роки, а далі – так само багато роботи і багато викликів.
І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, Уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надії Лещик. Вітаю пані Надію і буду підтримувати її у цій складній роботі!" – написав Горбачов.
Раніше Надія Лещик була начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.
Вона навчалася в Університеті менеджменту освіти, Ужгородському національному університеті та Київському педагогічному університеті ім. Драгоманова.
Нагадаємо, Сергія Горбачова звільнили з посади освітнього омбудсмена 16 серпня 2024 року по закінченню терміну його каденції.