Уряд призначив нового освітнього омбудсмена

Уряд підтримав призначення Надії Лещик на посаду освітнього омбудсмена.

Призначення відбулося 1 листопада 2024 року – рівно за п'ять років від того дня, коли Служба освітнього омбудсмена розпочала прийом звернень від учасників освітнього процесу.

Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram та колишній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй Facebook-сторінці.

"Це були непрості для всіх нас роки, а далі – так само багато роботи і багато викликів.

І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, Уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надії Лещик. Вітаю пані Надію і буду підтримувати її у цій складній роботі!" – написав Горбачов.

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Раніше Надія Лещик була начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.

Вона навчалася в Університеті менеджменту освіти, Ужгородському національному університеті та Київському педагогічному університеті ім. Драгоманова.

Нагадаємо, Сергія Горбачова звільнили з посади освітнього омбудсмена 16 серпня 2024 року по закінченню терміну його каденції.