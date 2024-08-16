Уряд офіційно звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена

Кабінет міністрів України звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 16 серпня, повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Горбачова звільнили у зв’язку із закінченням каденції – омбудсмена призначають на посаду на 5 років без права повторно її обіймати.

"Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями до мене: просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024). Все очікувано і законно", – зазначав посадовець раніше.

Нагадаємо, Сергій Горбачов став першим, кого призначили на цю посаду. Її створили у 2019 році.

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Хто буде наступним – наразі невідомо. Однак у Міністерстві освіти і науки раніше розповідали, що відкрито конкурс. Кандидати мають відповідати таким вимогам:

бути громадянином України або постійно проживати тут протягом 5 років;

вільно володіти державною мовою;

мати вищу освіту;

та 5-річний досвід роботи у сфері освіти чи науки.

Наразі відомо, що відібрали 17 претендентів. Про них ми розповіли детальніше за посиланням.