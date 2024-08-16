Уряд офіційно звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена
Кабінет міністрів України звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.
Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 16 серпня, повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Горбачова звільнили у зв’язку із закінченням каденції – омбудсмена призначають на посаду на 5 років без права повторно її обіймати.
"Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями до мене: просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024). Все очікувано і законно", – зазначав посадовець раніше.
Нагадаємо, Сергій Горбачов став першим, кого призначили на цю посаду. Її створили у 2019 році.
Хто буде наступним – наразі невідомо. Однак у Міністерстві освіти і науки раніше розповідали, що відкрито конкурс. Кандидати мають відповідати таким вимогам:
- бути громадянином України або постійно проживати тут протягом 5 років;
- вільно володіти державною мовою;
- мати вищу освіту;
- та 5-річний досвід роботи у сфері освіти чи науки.
Наразі відомо, що відібрали 17 претендентів. Про них ми розповіли детальніше за посиланням.