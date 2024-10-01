Уряд призначив нового заступника міністерки захисту довкілля

Уряд призначив Олександра Семенця заступником міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук.

До цього Олександр Семенець працював заступником керівника служби з питань економічної безпеки, очолював управління з питань екологічної та енергетичної безпеки Апарату РНБО, повідомили у Міндовкілля.

Також до січня 2021 року чиновник опікувався питаннями управління відходами та екологічної безпеки в Міндовкіллі.

"Загалом Олександр Семенець присвятив понад 27 років довкіллєвій сфері України", – кажуть у міністерстві.

За даними платформи "Екополітика", Олександр Семенець народився в Києві. У 1997 році він закінчив хімічний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка, а у 2008 році – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління.

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Олександр Семенець має досвід природоохоронної діяльності щодо поводження з відходами з 1997 року. Працював у Держекоінспекції, Міноборони (на посаді головного спеціаліста відділу екологічної безпеки) та Міндовкілля.

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Нагадаємо, 5 вересня Рада підтримала призначення Світлани Гринчук на посаду міністерки захисту довкілля та природних ресурсів. Вона замінила на посаді ексміністра Руслана Стрільця, якого відправили у відставку.