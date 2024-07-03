Суд в Японії став на бік громадян, яких примусово стерилізували через закон про євгеніку

Під час чинності закону понад 16 тисяч осіб піддалися примусовій стерилізації

Верховний суд Японії визнав таким, що не відповідає Конституції, закон 1948 року про примусову стерилізацію осіб з психологічними та генетичними захворюваннями. Хворі, які постраждали від цієї практики, отримають компенсацію, незважаючи на сплив терміну давності.

Вищий суд країни став на бік 39 осіб, яким через закон про євгеніку – теорії зміни генофонду через виключення окремих категорій людей – робили процедуру без їхньої згоди або під тиском, повідомляє The Guardian.

"Я була глибоко зворушена і плакала. Я справді боролася заради цього моменту. Сьогодні найкращий день у моєму житті", – сказала 70-річна жінка, яка програла справу в судах нижчої інстанції, після оголошення рішення.

Нормативний акт, який дозволяв лікарям проводити примусову стерилізацію з метою "запобігання появі нащадків поганої якості", скасували лише 1996 року. Протягом двох десятиліть з 1950-х процедурі піддалися тисячі японців, що мали генетичні та психічні розлади.

15 суддів Верховного суду одноголосно погодилися з тим, що цей закон порушував права людей, зокрема статтю 13 Конституції, яка захищає від проходження інвазивних процедур (які передбачають проникнення в організм) без дозволу, а також статтю 14, яка закріплює право на рівність.

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Незважаючи на збіг 20-річної позовної давності, суд зобов’язав державу виплатити позивачам компенсацію.

"Надзвичайно несправедливо" звільняти уряд від відповідальності шляхом застосування строку позовної давності, заявив суд вищої інстанції, пояснивши це тим, що такі дії слід вважати "зловживанням владою", інформує Kyodo News.

"Уряд щиро шкодує про це та приносить глибокі вибачення за величезний біль, спричинений процедурою стерилізації", – прокоментував рішення прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Суди зобов'язали уряд виплатити від 68 тисяч доларів кожному постраждалому та понад 13,5 тисяч доларів дружині японця, якому раніше зробили процедуру.

Головний секретар Кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив на прес-конференції, що уряд швидко виплатить компенсації позивачам після вивчення тексту рішення.

Ці суми значно більші від розміру одноразової державної компенсації, яку Японія надала понад тисячі осіб у квітні 2019 року.

Того ж року уряд визнав, що 16500 осіб – деякі у віці дев'яти років – пережили примусову стерилізацію. Ще понад 8 тисяч з них, ймовірно, погодилися на процедуру під сильним тиском.

Нагадаємо, суд Великої Британії засудив 40-річну жінку за сприяння у здійсненні обрізання 3-річній дівчинці.