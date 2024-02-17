У Британії жінку засудили за каліцтво статевих органів 3-річної дівчинки

У Великій Британії до 7 років ув'язнення засудили жінку, обвинувачену в каліцтві статевих органів 3-річної дівчинки під час поїздки до Кенії 17 років тому. Її дії назвали "жахливими та огидними".

40-річна Аміна Нур стала першою, кого засудили за сприяння у здійсненні жіночого обрізання, пише Тelegraph.



Присяжним повідомили, що обвинувачена народилася в Сомалі і переїхала до Кенії, коли їй було 8 років. В її рідній країні тоді тривала громадянська війна. У 16 років вона приїхала до Сполученого Королівства, а пізніше отримала британське громадянство.



Даючи свідчення на суді, Нур сказала, що їй погрожували “прокляттям” і “відреченням” у своїй громаді, якщо вона не допоможе у проведенні обряду.



Як стало відомо в ході слідства, у 2006 році Нур разом з дівчинкою поїхала до Кенії. Вона відвезла дитину до приватного будинку, де їй навмисно скалічили жіночі статеві органи.



Про злочин стало відомо лише коли дівчині виповнилося 16 років: вона довірилася своєму шкільному вчителю англійської мови.



При обстеженні у 2019 році з'ясувалося, що клітор дівчини був повністю видалений.



Суддя Брайан сказав, що жодна жінка не повинна соромитися говорити про те, що було зроблено з її статевими органами без її згоди.



“Це перше успішне судове переслідування такого роду, і я повинен засудити вас за цей справді жахливий і огидний злочин.



Закон стосується всіх. Парламент оголосив поза законом будь-яку форму каліцтва жіночих статевих органів”, – сказав суддя.



У ході розгляду озвучили дані Організації Об'єднаних Націй, відповідно до яких



94% жінок сомалійського походження, що проживають у Кенії, проходять цю процедуру.

“Я сподіваюся, що сьогоднішній вирок стане стримуючим фактором для тих, хто вирішив завдати шкоди дітям таким чином. Я не можу придумати більш жорстокого акту, який можна було б вчинити проти трирічної дитини”, – сказав детектив Енді Ферфі після винесення вироку.



Нагадаємо, науковці з університету Бірмінгема проаналізували дані щодо смертності жінок в африканських країнах, де щорічно помирає понад 44 тисячі жінок і молодих дівчат. Найбільш поширеною причиною вони назвали жіноче обрізання – воно дозволене у 5 з 28 країн Африки.

На початку 2024 року під час ритуальної церемонії обрізання загинули 12-річна Адамсей Сесай, 13-річна Саламату Джаллох і 17-річна Кадіату Бангура з Сьєрра-Леоне. Батьки дівчат і виконавці жахливого "ритуалу" перебувають під вартою.

