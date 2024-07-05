Кабмін затвердив 1,5 млрд гривень субвенції на НУШ: як розподілять кошти

Кабмін затвердив порядок та умови надання субвенції для реалізації реформи "Нова українська школа".

Розмір субвенції на НУШ у 2024 році становить 1,5 млрд грн, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

"У 2023 році попри повномасштабну війну нам вдалося повернути фінансування реформи "Нова українська школа". Цьогоріч уряд його продовжив. Тобто навіть у таких складних умовах Україна ставить собі стратегічні цілі задля поліпшення якості освіти. І це дуже важливо, адже освіта – основа, на якій будуються всі державні сфери", – сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Куди спрямують субвенцію для НУШ?

Закупівля необхідного майна

Зокрема, у МОН планують закупівлю:

засобів навчання, обладнання, компʼютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук для 7 класів НУШ закладів загальної середньої освіти – 1,22 млрд грн ;

; засобів навчання, обладнання, мультимедійного та компʼютерного обладнання, меблів для 8 пілотних класів НУШ – 102,54 млн грн ;

; навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема електронних версій та з аудіосупроводом для 8 пілотних класів НУШ – 69,24 млн грн.

Підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації (100 млн грн) організують для керівників, їхніх заступників і вчителів закладів освіти, які навчають 7 класи НУШ, а також працюють у пілотних закладах освіти. Також планується підготовка та оплата праці тренерів-педагогів і супервізорів.

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Для отримання коштів субвенції заклади мають відповідати кільком умовам:

обовʼязкове співфінансування з місцевого бюджету (від 5% до 30% – залежно від індексу податкоспроможності);

заклад освіти має працювати за денною або поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

у закладі освіти має бути укриття – власне або на відстані не більш як 500 метрів.

Першочергово засоби навчання закуповують для закладів освіти, майно яких знищене або пошкоджене внаслідок війни. Водночас засоби навчання, обладнання і меблі НЕ закуповують для шкіл на окупованих територіях і тих, які працюють лише дистанційно.

Як розподілять кошти?

Цьогоріч правила розподілу субвенції змінилися. У МОН запрацює комісія, яка збиратиме й аналізуватиме інформацію щодо потреб закладів освіти через систему АІКОМ.

На основі цих даних МОН подасть пропозиції уряду щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами та бюджетом Києва. Коли уряд ухвалить рішення, обласні адміністрації та КМДА розподілять кошти між бюджетами областей і громад.

Комісія МОН визначатиме розмір субвенції для кожного регіону за такими критеріями:

засоби навчання та обладнання для природничих кабінетів – пропорційно кількості 6 класів у 2023/2024 навчальному році;

засоби навчання, обладнання і меблі для пілотних шкіл – пропорційно кількості шкіл, які працюють за денною/поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

навчальна та навчально-методична література для пілотних шкіл – пропорційно кількості учнів і вчителів таких шкіл;

підвищення кваліфікації – пропорційно кількості осіб, які його потребують.

Нагадаємо, минулого року уряд повернув фінансування "Нової української школи" і виділив 1,47 млрд грн. Ці кошти можна використовувати й цьогоріч.