"Найбільше досягнення і невдача – це НУШ": міністр Лісовий про діяльність МОН за останній рік

Лісовий вважає реформу НУШ найбільшими досягненням і невдачею за рік на посаді

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий вважає реформу "Нова українська школа" одночасно найбільшими досягненням і невдачею за свій перший рік на посаді.

Реформа сильно забуксувала у базовій школі, розповів він в інтерв’ю для "Української правди. Життя".

"У першу чергу – через відсутність фінансування і програм навчання для вчителів. Їм треба було детально пояснювати, працювати з ними, щоб підготувати до реалізації реформи НУШ", – пояснив міністр.

За його словами, реформа зупинилася на рівні 5-6 класів і зараз МОН працює над її надолуженням. Наразі вже вдалося відновити фінансування не тільки на реалізацію НУШ, але й на всі супутні потреби, навчання вчителів, друк підручників.

"Минулого року при перегляді бюджету було виділено додаткове фінансування на шкільну дидактику та мультимедійне обладнання. Зараз вчителі проходять навчання, закуповується обладнання, друкуються підручники.

Тобто рух відбувається, але важливо переглянути, зокрема, освітні програми, значною мірою перебудувати їх під систему цінностей НУШ", – зазначив Лісовий.

Водночас головними досягненнями МОН за рік міністр називає розблокування діяльності Національного фонду досліджень, повернення до формули фінансування вищої освіти та вдалі кадрові рішення в інституціях, які працюють при МОН.

Однак складним залишається процес формування команди, розповів Лісовий.

"Для мене стало трохи сюрпризом, що МОН дуже важко конкурувати на ринку праці. Не так багато людей хочуть працювати у міністерстві. Декого з тих, кого я хотів би бачити у команді, нам не вдалося захантити. Вони працюють в освіті, різноманітних проєктах, але заходити в освітньо-державну службу не хочуть", – каже він.

Нагадаємо, МОН презентувало "Стратегічний план діяльності до 2027 року", а якому окреслені дев’ять пріоритетів у галузі освіти на наступні роки.