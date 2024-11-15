Уряд затвердив проєкт, у межах якого українки опановуватимуть "нетипові для жінок" професії

Уряд затвердив проєкт, у межах якого українки опановуватимуть "чоловічі" посади

Оновлено 15.11.2024 о 18:08

Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Його реалізовуватимуть протягом двох років, повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Ця програма допоможе освоїти нові професії, де жінки були раніше менш представлені. Вони зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій, зокрема, й найбільш затребувані серед роботодавців.

РЕКЛАМА:

Бізнес отримає можливість підготувати для себе необхідних фахівців, нестачу яких він зараз гостро відчуває", – зазначила перша віце-прем’єр-міністр України та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перелік "не типових для жінок посад", до роботи на яких готуватимуть українок, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Туди увійшли:

верстатник;

водій навантажувача, трамвая, тролейбуса;

електрогазозварник;

електромонтер;

майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

майстер з монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики;

машиніст та помічник машиніста;

монтажник систем утеплення будівель;

оператор верстатів, дистанційно керованих апаратів та котельні;

слюсар;

столяр;

тесляр;

токар;

тракторист;

фрезерувальник.

Навчання жінок здійснюватимуть на замовлення роботодавця, пише Урядовий портал. Працедавець зобов’язується їх працевлаштувати після завершення навчання.

У свою чергу, роботодавець має звернутись до центру зайнятості, щоб замовити навчання. Жінка на свій розсуд зможе обрати заклад освіти з переліку тих, де навчатимуть обраної професії.

Центр зайнятості оплачує навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – 30 280 гривень). У випадку, якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.

Нагадаємо, у Мінекономіки закликали приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців в тилу, на професії, які мають максимальний попит. Першочергово йдеться про жінок, які опановують "чоловічі" професії.

Так нещодавно в Україні стартував пілотний проєкт з безоплатної підготовки водійок вантажівок.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію з Урядового порталу.