Уряд затвердив проєкт, у межах якого українки опановуватимуть "нетипові для жінок" професії
Оновлено 15.11.2024 о 18:08
Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.
Його реалізовуватимуть протягом двох років, повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Ця програма допоможе освоїти нові професії, де жінки були раніше менш представлені. Вони зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій, зокрема, й найбільш затребувані серед роботодавців.
Бізнес отримає можливість підготувати для себе необхідних фахівців, нестачу яких він зараз гостро відчуває", – зазначила перша віце-прем’єр-міністр України та міністерка економіки Юлія Свириденко.
Перелік "не типових для жінок посад", до роботи на яких готуватимуть українок, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Туди увійшли:
- верстатник;
- водій навантажувача, трамвая, тролейбуса;
- електрогазозварник;
- електромонтер;
- майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
- майстер з монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики;
- машиніст та помічник машиніста;
- монтажник систем утеплення будівель;
- оператор верстатів, дистанційно керованих апаратів та котельні;
- слюсар;
- столяр;
- тесляр;
- токар;
- тракторист;
- фрезерувальник.
Навчання жінок здійснюватимуть на замовлення роботодавця, пише Урядовий портал. Працедавець зобов’язується їх працевлаштувати після завершення навчання.
У свою чергу, роботодавець має звернутись до центру зайнятості, щоб замовити навчання. Жінка на свій розсуд зможе обрати заклад освіти з переліку тих, де навчатимуть обраної професії.
Центр зайнятості оплачує навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – 30 280 гривень). У випадку, якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.
Нагадаємо, у Мінекономіки закликали приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців в тилу, на професії, які мають максимальний попит. Першочергово йдеться про жінок, які опановують "чоловічі" професії.
Так нещодавно в Україні стартував пілотний проєкт з безоплатної підготовки водійок вантажівок.
Примітка: текст оновлено. Додано інформацію з Урядового порталу.