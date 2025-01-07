Мінветеранів почало перевірку через приниження ветерана і повідомило про звільнення заступниці міністерки

Оновлено 07.01.25 о 18:05

Колишній військовий та журналіст Євген Шибалов звільнився з Міністерства у справах ветеранів через приниження з боку керівництва.

Про це чоловік заявив на своїй сторінці у Facebook.

16 грудня 2024 року Шибалов опублікував допис, у якому розповів, що подав заяву на звільнення. Чоловік обіймав посаду начальника Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

Згодом ветеран пояснив, чому ухвалив таке рішення.

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"За неповні півроку з надихаючих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я "довбой*б", "ніх*я не роблю", "займаюся якоюсь х**тою", "возомніл себе дох*я експертом", "замість роботи тільки піарюся і продаю себе". А! І що в мене "мʼякий х*й".

Тримався я скільки міг. А потім подумав: чому я маю терпіти таке поводження? І написав заяву на звільнення", – йдеться у повідомленні.

На інцидент відреагували й у Мінветеранів. Там заявили, що категорично засуджують поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням.

"Призначено службову перевірку з метою виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації", – зазначили у міністерстві 6 січня.

У тому ж дописі Мінветеранів повідомило, що направило уряду документи на звільнення заступниці міністерки Руслани Величко-Трифонюк.

"Окремо інформуємо, що до Кабінету Міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції", – додали у відомстві.

Вже 7 січня її звільнили з посади.

У коментарі для "УП. Життя" Євген Шибалов підтвердив, що зазнав принижень від заступниці міністерки Руслани Величко-Трифонюк.

"Мені дуже неприємна ситуація, яка склалася. Руслану я знаю давно – як активну небайдужу людину, громадську діячку. Власне тому я і погодився з нею працювати. Я прийшов на запрошення конкретної людини", – каже Євген.

Чоловік заявив, що не знає, що стало причиною образливих висловлювань. Спочатку він просив не робити цього, адже "сприймає все близько до серця".

Утім, прохання не допомогли, тож ветеран написав заяву на звільнення. Каже, її прийняли лише з третього разу.

"Причина мого звільнення лише у цьому (принизливому ставленні – ред.). Справді дуже сумно, адже робота мені подобалася, я відчував, що займаюся чимось корисним, допомагаю побратимам з поверненням до цивільного життя.

Водночас я розумів, що якщо я не відреагую, то не матиму права вимагати поваги до власної гідності, а це означатиме мовчазну згоду на таке ставлення. Я не очікував, що ситуація набуде такого розголосу, але ніхто не має права принижувати гідність людини на роботі чи деінде", – наголосив Євген Шибалов.

Редакція "УП. Життя" також зверталася за коментарями до Руслани Величко-Трифонюк та Мінветеранів і очікує на відповідь.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар Євгена Шибалова.