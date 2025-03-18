Успішне оцифрування унікальної пам'ятки: житло мисливців на мамонтів тепер у 3D

15-16 березня 2025 року команда Науково-дослідної лабораторії "Архаїка" спільно з кафедрою археології та музеєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка здійснила оцифрування четвертої житлової конструкції Межиріцької пізньопалеолітичної стоянки в Черкаській області.

Цей унікальний об'єкт, що датується серединою 13 тис. до н.е., зберігається in situ, тобто на місці своєї знахідки.

Для створення 3D-моделі використовували лазерне сканування, що дозволило з високою точністю зафіксувати геометрію конструкції. Фотограмметрія допомогла передати колірні характеристики об'єкта за допомогою серії фото, оброблених у спеціальному програмному забезпеченні, що переносять їх у 3D-простір.

Ця технологія є базовою у роботі команди "Архаїки" й дозволяє створювати тривимірні моделі, які можна детально розглядати з усіх сторін.

Оцифрування таких об'єктів не лише допомагає вивчати їх детальніше, а й слугує засобом захисту інформації про пам'ятки від руйнації. Особливої актуальності це набуло під час війни, коли українська культурна спадщина потребує особливої уваги та збереження.

Межиріцьку стоянку відкрили у 1966 році. Вже понад 20 років її досліджує експедиція кафедри археології та музеєзнавства КНУ під керівництвом Павла Шидловського. За увесь час досліджень було знайдено чотири таких житла.

Перше з них було реконструйоване та експонується у Природничому музеї НАН України у Києві. Четверте житло було законсервоване та залишене зберігатися in situ на місці його знахідки — саме його й оцифровували в межах проєкту. Почитати про дослідження пам’ятки можна за посиланням.

Процес оцифрування тривав два дні, а на його постобробку знадобиться ще близько тижня. Готову 3D-модель буде викладено у відкритий доступ на платформі Sketchfab, а також на сторінках "Архаїки" у соціальних мережах.

Проєкт реалізується в межах "Ukrainian Heritage Digitization and Dissemination Initiative" спільно з американською неурядовою організацією CyArk за підтримки Програми Фонду Посольства США та спрямований на збереження, популяризацію та наукове вивчення української культурної спадщини за допомогою сучасних цифрових технологій. Детальніше про проєкт — на сайті "Архаїки".