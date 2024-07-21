Полярники фіксують довкола "Вернадського" аномальне потепління: температура піднялася на понад 8°С

Різке потепління дісталося не лише України, а й Антарктики

16 липня на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували значне підвищення максимальної добової температури. Попри те, що на острові Галіндез триває антарктична зима, повітря прогрілося до 4,5°С.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Там зазначають, що максимальна добова температура поблизу станції зросла на більш як 8 градусів – із -4,2°С до +4,5°С.

"Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня. Йшов дощ і мокрий сніг.

Також температури трохи вище 0°С були зафіксовані на британській станції "Розера", що розташована на 300 кілометрів південніше "Вернадського", тобто ближче до Південного полюсу", – кажуть полярники.

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Cтрибок температури пов’язаний з атмосферною рікою Фото: НАНЦ

Температурні аномалії, зафіксовані на станції, вони пов’язують із явищем "атмосферної ріки" – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони.

"Якщо такі випадки почастішають, посиляться процеси танення льодовиків, що своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод. А це загрожує руйнуванню різних екосистем як білого континенту, так і океану навколо нього", – ствержують у НАНЦ

За їхніми словами, загалом останні п’ять років температури на станції рідко опускаються нижче -10°С, тоді як для попередніх п’яти років вони так само рідко, але були нижче -15°С.

До 1980-х взимку температури падали до -30°С.

"Тобто потепління – дуже виразне в Антарктиді, і є тенденцією, що стосується всієї нашої Планети", – резюмують науковці.

Нагадаємо, 16 липня стартував конкурс на участь у 30-ій Українській антарктичній експедиції. Її учасники працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2025-2026 роках.