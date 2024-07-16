Стартував конкурс на участь в антарктичній експедиції на станцію "Академік Вернадський"

16 липня стартував конкурс на участь у 30-ій Українській антарктичній експедиції. Її учасники працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2025-2026 роках.

Про це повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).

Конкурс відкритий для всіх, незалежно від статі, віку чи інших ознак. Головне – освіта, професійний рівень, досвід, а також готовність працювати в умовах Антарктики та в закритому колективі.

Для участі в експедиції шукають:

геологів та геофізиків;

метеорологів і фахівців з фізики атмосфери;

біологів.

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Також триває набір у команду життєзабезпечення на посади:

лікаря;

кухаря;

системного адміністратора;

механіка;

дизеліста-електрика.

Для участі потрібно до 14 серпня включно надіслати необхідні документи до НАНЦ. Зразок заяви, перелік документів і вимог до кандидатів, а також інформацію про подальші етапи конкурсу можна знайти на сайтах НАНЦ і МОН

"З 1996-го і донині, попри всі виклики, Україна продовжує антарктичні дослідження, чим робить вагомий внесок у світову науку. Нагадаю лише, що деякі ряди геофізичних і метеорологічних спостережень на станції "Академік Вернадський" є найдовшими в усій Антарктиці.

Одне з основних завдань наших учених – продовжувати збирати, обробляти та передавати ці унікальні дані в міжнародні та українські організації. Їх використовують для різних прогнозів, моделювань, досліджень у всьому світі. Запрошуємо долучитися до цієї почесної місії", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Зараз на станції "Академік Вернадський" працюють 14 учасників 29-ї Української антарктичної експедиції, серед яких четверо жінок – лікарка, біологиня, метеорологиня та геофізикиня. Команда складається з 10 новачків і чотирьох досвідчених полярників.

Нагадаємо, нещодавно полярники показали морських котиків, які зимують поблизу станції "Академік Вернадський".