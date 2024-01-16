Полярники розповіли, навіщо біля "Вернадського" встановили пастки для повітря

Українські науковці встановили поблизу полярної станції "Академік Вернадський" пасивні сенсори, які ще називають "пастками" повітря.
Як розповіли в Національному антарктичному науковому центрі, ці сенсори складаються зі спеціальних матеріалів, які накопичують леткі забруднювальні частки. Вони працюють подібно до фільтрів, і не потребують джерела живлення.
Пристрої встановили на архіпелазі Аргентинських островів. Таким чином науковці на "Вернадському" досліджуватимуть повітря на наявність силіконів.
Полярникам треба буде час від часу перевіряти "пастки" – чи не здуло їх вітром та чи не використовують їх птахи для гніздування.
|Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Сенсори мають "впіймати" циклічні леткі метилсилоксани, якщо вони містяться в повітрі. Це група силіконових рідин, що часто використовується в косметичних засобах та промислових продуктах (хімічні розчинники, рідини для чищення тощо)", – пояснили полярники.
"Пастки" встановлював метеоролог Олександр Надточій. У ході роботи він мав певний час не використовувати силіконовмісні засоби гігієни: шампуні, зволожувальні та сонцезахисні креми.
Фільтр треба було акуратно зачепити гачками колби, не торкаючись його руками. Це було доволі непросто в антарктичних умовах з постійним вітром.
|"Пастка" на станції "Академік Вернадський"
Пасивні сенсори встановили на п'яти локаціях:
- на двох островах північніше "Вернадського" – це напрямок, з якого переважно дме вітер;
- на двох островах південніше станції, куди дме вітер, і, можливо, "Вернадський" чине забруднювальний вплив на ці острови;
- безпосередньо на даху наукового центру.
|Розташування "пасток" по Антарктиді
"Пастки" встановили щонайменше на три місяці. Після завершення забору повітря їх відправлять до Норвегії для аналізу.
"Отримані результати покажуть, чи переносяться метилсилоксани на великі дистанції. Якщо сполуки будуть знайдені в пасивних сенсорах на перших двох островах північніше станції, це може стати доказом того, що вони потрапили туди з "великої землі", – пояснили науковці на антарктичному континенті.
У межах проєкту досліджуватимуть також зразки осадів, водоростей, крилю, ґрунтів і мохів з Антарктики.
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