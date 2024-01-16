Полярники розповіли, навіщо біля "Вернадського" встановили пастки для повітря

Українські науковці встановили поблизу полярної станції "Академік Вернадський" пасивні сенсори, які ще називають "пастками" повітря.

Як розповіли в Національному антарктичному науковому центрі, ці сенсори складаються зі спеціальних матеріалів, які накопичують леткі забруднювальні частки. Вони працюють подібно до фільтрів, і не потребують джерела живлення.

Пристрої встановили на архіпелазі Аргентинських островів. Таким чином науковці на "Вернадському" досліджуватимуть повітря на наявність силіконів.

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Полярникам треба буде час від часу перевіряти "пастки" – чи не здуло їх вітром та чи не використовують їх птахи для гніздування.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Сенсори мають "впіймати" циклічні леткі метилсилоксани, якщо вони містяться в повітрі. Це група силіконових рідин, що часто використовується в косметичних засобах та промислових продуктах (хімічні розчинники, рідини для чищення тощо)", – пояснили полярники.

"Пастки" встановлював метеоролог Олександр Надточій. У ході роботи він мав певний час не використовувати силіконовмісні засоби гігієни: шампуні, зволожувальні та сонцезахисні креми.

Фільтр треба було акуратно зачепити гачками колби, не торкаючись його руками. Це було доволі непросто в антарктичних умовах з постійним вітром.

"Пастка" на станції "Академік Вернадський"

Пасивні сенсори встановили на п'яти локаціях:

на двох островах північніше "Вернадського" – це напрямок, з якого переважно дме вітер;

на двох островах південніше станції, куди дме вітер, і, можливо, "Вернадський" чине забруднювальний вплив на ці острови;

безпосередньо на даху наукового центру.

Розташування "пасток" по Антарктиді

"Пастки" встановили щонайменше на три місяці. Після завершення забору повітря їх відправлять до Норвегії для аналізу.

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"Отримані результати покажуть, чи переносяться метилсилоксани на великі дистанції. Якщо сполуки будуть знайдені в пасивних сенсорах на перших двох островах північніше станції, це може стати доказом того, що вони потрапили туди з "великої землі", – пояснили науковці на антарктичному континенті.

У межах проєкту досліджуватимуть також зразки осадів, водоростей, крилю, ґрунтів і мохів з Антарктики.