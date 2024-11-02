В Австралії помер найбільший у світі крокодил, який жив у неволі. Йому було приблизно 110 років

В австралійському заповіднику помер Кассіус – найбільший у світі крокодил, що жив у неволі. Довжина тіла плазуна була 5,48 метра, а вага – понад одну тонну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заповідник Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

З 1987 року крокодил проживав у заповіднику З 1987 року крокодил проживав у заповіднику З 1987 року крокодил проживав у заповіднику

Причина смерті крокодила невідома. Дослідники припускають, що вік тварини – понад 110 років.

У заповіднику, де жив крокодил-рекордсмен, розповіли, що здоров'я тварини почало погіршуватися з 15 жовтня 2024 року.

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Працівники організації додали, що тварина була дуже стара і прожила значно більше, ніж будь-який дикий крокодил.

"Будемо дуже сумувати за Кассіусом, але любов і спогади про нього залишаться в наших серцях назавжди.

Дякуємо всім, хто відвідував Кассіуса протягом його життя і дарував йому турботу", – йдеться в повідомленні заповідника.

Тварина проживала в Marineland Melanesia Crocodile Habitat з 1987 року.

Морський крокодил Кассіус мав титул найбільшого у світі крокодила, який живе в неволі за версією Книги рекордів Гіннеса.

Рекордсменом плазун став після смерті філіппінського крокодила Лолонга, довжина якого становила 6,17 метра.

Нагадаємо, в Австралії знайшли гігантського самця найбільш отруйного павука у світі. За непересічні розміри його прозвали Геркулесом – на честь героя грецької міфології.