В Австралії крокодил кидався на людей і з'їв кількох собак – місцеві приготували з нього суп

На півночі Австралії після повені крокодил почав тероризувати місцеве населення. Тамтешня влада застрелила тварину і одна з громад зробила з неї традиційну страву.

Морський крокодил довжиною 3,6 метра переслідував австралійців – він підходив до житлових будинків, кидався на дітей і дорослих, повідомляють поліція Північної Території та ABC news.

Австралійські правоохоронці повідомили, що хижак з’явився поблизу поселення після повеней і становив "значний ризик для громади". Крокодил не тільки намагався напасти на місцевих жителів, а й з’їв кількох собак.

"Після консультації з представниками місцевих етнічних груп, старійшинами, членами громади та Департаментом охорони довкілля крокодила застрелили, щоб він надалі не становив значного ризику для громади", – поділився представник поліції Ендрю Макбрайд.

Пізніше влада скористалася можливістю, аби ознайомити тамтешніх дітей із твариною і розповісти про правила безпеки на воді.

Рептилія опинилася на незвичній для неї території через повені Поліція Північної Території

Після цього поліціянти перевезли мертвого хижака до місцевої віддаленої громади аборигенів містечка Булли, де крокодил став частиною традиційного бенкету.

Із тварини спромоглися зробити кілька страв – суп, барбекю та приготовані під землею шматочки крокодила в банановому листі.

"Це було доволі велике традиційне свято, на якому місцеві набили свої животи", – сказав Макбрайд.

Поліціянт також зазначив, що причиною появи морського крокодила на незвичній для нього території стали сильні повені, які спостерігали з початку весни.

Нагадаємо, у вересні 2023 року у Флориді алігатор убив 41-річну бездомну жінку. Рештки її тіла знайшли у пащі 4-метрової рептилії після повідомлення занепокоєного місцевого, який побачив тварину.