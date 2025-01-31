В Австралії суд виправдав чоловіка, який вчинив зґвалтування уві сні: він має неконтрольований розлад

В Австралії суд виправдав чоловіка, який зґвалтував жінку, коли спав

В Австралії виправдали чоловіка, який зґвалтував жінку, перебуваючи уві сні.

Присяжні дійшли висновку, що він зробив це несвідомо – через розлад обвинувачений не міг контролювати свої дії, повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 26 серпня 2022 року. Тімоті Малкольм Роуленд разом із постраждалою випивали у коктейль-барі, а близько першої години ночі пара попрямувала до квартири чоловіка.

Там вони ще раз випили та разом прийняли ванну, після чого жінка заснула. Близько 6 ранку вона прокинулася від того, що Роуленд займається з нею сексом. Жінка відштовхнула його, зіскочила з ліжка і покинула квартиру.

40-річний чоловік розповів суду присяжних, що у нього був епізод сексомнії – психічного розладу, за якого люди демонструють сексуальну поведінку під час сну.

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Під час розгляду справи не було суперечок щодо того, що чоловік страждає на сексомнію. Але присяжними постало питання, чи дійсно він спав. Проте додаткових доказів цього суд не мав. Тож Роуленда виправдали.

Суддя Джон Пікерінг зазначив, що людину не можна визнати винною у злочині, який вона скоїла несвідомо.

"Ми не збираємося карати людей за дії, над якими вони не мають контролю", – сказав він.

Також суддя додав, що не існує чинних законів, правил чи норм, які б регулювали сексомнію. А винесення вердикту – це "холодний аналітичний процес", який "не повинен зважати на те, що може відчувати ймовірна жертва".

Нагадаємо, у Швейцарії суд пом’якшив покарання ґвалтівнику, адже сексуальне насильство нібито тривало "недовго" – 11 хвилин.