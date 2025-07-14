В Австралії знайшли заблукалу туристку: вона 11 днів спала в печері та пила воду з калюжі

26-річна туристка з Німеччини Кароліна Вілга 11 днів блукала австралійським бушем після того, як потрапила в аварію в Західній Австралії.

Аби вижити, дівчина пила воду з калюжі та ночувала в печері. Історію Кароліни розповіли The Guardian та BBC.

За словами мандрівниці, вона втратила контроль над фургоном, за кермом якого перебувала, і він покотився вниз по схилу. Кароліна вдарилася головою, внаслідок чого була розгублена та дезорієнтована.

Пошуки дівчини розпочалися, коли 29 червня її родина та друзі перестали отримувати від неї будь-які повідомлення. Востаннє її бачили в магазині містечка Бікон, що розташоване приблизно за 300 кілометрів на північний схід від Перта.

Поліція негайно задіяла значні ресурси для того, щоб знайти Кароліну. До її пошуків долучилися й небайдужі люди та волонтери. Згодом знайшли її фургон, а наступного дня й саму туристку – приблизно за 24 кілометри від її транспорту. Вона була виснажена, зневоднена і сильно покусана комарами.

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Знесилена Кароліна вийшла на дорогу, де зупинила автомобіль, що проїжджав повз, щоб попросити допомоги. У автівці перебувала жінка, яку звати Таня Генлі. Кароліна назвала її своєю рятівницею та ангелом.

"Це чиста удача. Місцевість там змішана. Це може бути досить небезпечно, якщо ви не знаєте, що робите і куди йдете, і дуже легко загубитися", – сказала детективка-інспекторка поліції штату Вашингтон Джессіка Секуро.

За словами Секуро, Вілга пробула у фургоні лише день, а потім запанікувала і вирушила на пошуки допомоги. Зорієнтувавшись на положення сонця, дівчина попрямувала на захід.

Кароліна мала з собою мінімум запасів, пила воду з дощу та калюж, щоб вижити. В якийсь момент вона шукала притулку в печері та ночувала там.

Кароліна Вілга щиро подякувала всім, хто долучився до її пошуків.

"Раніше я не знала, де моє місце в культурі на іншому кінці світу, але тепер відчуваю себе її частиною. Західна Австралія навчила мене, що насправді означає бути частиною справжньої громади. Тут людяність, солідарність і турбота одне про одного – те, що дійсно має значення.

Моя найглибша подяка також кожній людині, яка просто подумала про мене, – і, звичайно ж, моїй рятівниці та ангелу Тані", – сказала дівчина.

За словами Кароліни, думка про всіх людей, які вірили в неї, брали участь у її пошуках давала сили не здаватися у найтемніші моменти.