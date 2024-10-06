Зелена стрілка та додаткова секція на світлофорі: у поліції нагадали, в чому різниця
На українських дорогах можна натрапити на зелені стрілки та додаткові секції на світлофорах. Ці знаки можуть викликати спантеличення як у водіїв-початківців, так і в людей із досвідом.
У патрульній поліції Борисполя нагадали, як правильно водіям реагувати на ці знаки.
Там розповіли, що повертати транспортний засіб праворуч або ліворуч можна у двох випадках:
- коли поруч із червоним покажчиком світлофора є зелена стрілка;
- коли зеленим кольором горить додаткова секція світлофора зі стрілкою певного напрямку.
Водночас водії перед виконанням маневру обов'язково мають дати дорогу пішоходам та транспорту, який рухається з інших напрямків.
Однак між зеленою стрілкою та додатковою секцією світлофора існують суттєві відмінності:
- зелена стрілка дозволяє повернутися за будь-якого сигналу світлофора;
- додаткова секція дозволяє повернутися лише, коли вона горить.
У патрульній поліції зауважили, рух на вимкнену додаткову секцію карається штрафом у розмірі 510 гривень.
Раніше ми розповідали, як вивчити і скласти теорію з водіння власними силами, без проходження курсу в автошколі.