Зелена стрілка та додаткова секція на світлофорі: у поліції нагадали, в чому різниця

Обидва знаки дозволяють рух праворуч або ліворуч, але між ними є важлива різниця

На українських дорогах можна натрапити на зелені стрілки та додаткові секції на світлофорах. Ці знаки можуть викликати спантеличення як у водіїв-початківців, так і в людей із досвідом.

У патрульній поліції Борисполя нагадали, як правильно водіям реагувати на ці знаки.

Додаткова секція світлофора (зліва) та зелена стрілка (справа) GreenWay Додаткова секція світлофора (зліва) та зелена стрілка (справа) GreenWay

Там розповіли, що повертати транспортний засіб праворуч або ліворуч можна у двох випадках:

коли поруч із червоним покажчиком світлофора є зелена стрілка;

коли зеленим кольором горить додаткова секція світлофора зі стрілкою певного напрямку.

Водночас водії перед виконанням маневру обов'язково мають дати дорогу пішоходам та транспорту, який рухається з інших напрямків.

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Однак між зеленою стрілкою та додатковою секцією світлофора існують суттєві відмінності:

зелена стрілка дозволяє повернутися за будь-якого сигналу світлофора;

додаткова секція дозволяє повернутися лише, коли вона горить .

У патрульній поліції зауважили, рух на вимкнену додаткову секцію карається штрафом у розмірі 510 гривень.

Раніше ми розповідали, як вивчити і скласти теорію з водіння власними силами, без проходження курсу в автошколі.

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