Що означають жести регулювальника дорожнього руху – пояснюють у патрульній поліції

Яна Осадча журналіст
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19 грудня 2022

Під час відключень світла на дорогах не працюють світлофори, а регулювати дорожній рух можуть патрульні поліцейські.

Що означають жести регулювальника, нагадують у Патрульній поліції України.

Сигнали регулювальника викладені у пункті 8.8 Правил дорожнього руху.

Регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас. Руки його розведені вбік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом (червоним диском) вліво

 

Рух заборонено в усі сторони. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора.

Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає жезл (червоний диск), витягнута вперед, тобто до вас

 

Рух заборонено прямо, а направо – рух дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч.

Рука регулювальника з жезлом піднята вгору. Він стоїть до вас будь-яким боком

Цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає "Увага!" і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі та пішоходи мають покинути перехрестя, рух транспорту заборонено.

 

Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом

Дозволяється їхати у будь-якому напрямку: направо, наліво, прямо, а також розвертатися. Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора.

 

Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті і притиснуті до грудей

Можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів. Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту.

"Коли регулювальник регулює дорожній рух на перехресті, його жести мають пріоритет над сигналами світлофора та відповідними дорожніми знаками.

Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам. Регулювальник на перехресті – ваш помічник!" – кажуть у патрульній поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, з якої відстані водію видно пішохода у темряві і як на це впливає одяг.

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