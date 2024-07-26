"Життя змінилося назавжди": в Індії чоловік знайшов алмаз вартістю майже 100 тисяч доларів

У шахтах центральної Індії пересічний робітник Раджу Ґонд знайшов алмаз вагою 19,22 карата і вартістю майже 100 тисяч доларів.

Як повідомляє CNN, чоловік звик братися за будь-яку роботу, аби забезпечити свою велику родину. Раджу не нехтував працею на полях, копальнях у рідному штаті Медх’я-Прадеш, заробляв водієм трактора на чужих фермерських господарствах.

Два місяці тому сильні мусони сколихнули індійський регіон, знищивши багато можливостей для роботи місцевих. Тому 40-річний Раджу, який утримує батьків, дружину та сімох дітей, був змушений шукати алмази на державній землі площею 64 м2.

Для отримання доступу до ділянки, щоб почати пошуки, чоловік разом зі своїм братом заплатили 800 рупій (близько 9,5 доларів), що дорівнює звичайній заробітній платі Раджу за два дні.

Чоловік сказав, що "його серце почало битися частіше", щойно він узяв до рук несподівану знахідку. Чим більше Раджу очищував від бруду камінь, тим яскравіше він сяяв і викликав дедалі більший захват.

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"Він (камінь – ред.) сяяв ефектно. Аж тоді я усвідомив, що це – алмаз", – розповів чоловік.

Разом з братом Раджу відразу сіли на велосипед і подолали шлях в 11 км додому, аби поділитися знахідкою з родиною.

Опісля вони вирушили до місцевого магазину ювелірних виробів Panna Diamond World, де фахівці оцінили вартість дорогоцінного каменю.

Виявилося, що Раджу став щасливим власником білого алмазу вагою майже 20 каратів. Попередньо його оцінили в приблизно 95,5 тисяч доларів, але очікується, що знахідку зможуть продати на аукціоні понад 360 тисяч доларів.

Після сплати 11,5% вартості алмазу державі та інших податків, Раджу отримає виплату за дорогоцінний камінь.

Чоловік уже відкрив банківський рахунок і з нетерпінням чекає продажу алмазу та отримання коштів, адже, за його словами, останнім часом його сім’ї було важко зводити кінці з кінцями.

"Наше життя змінилося назавжди. Спершу я поверну шість тисяч доларів боргу, пізніше планую вкласти гроші в освіту всіх дітей, будівництво будинків, куплю землю, а також, можливо, трактор", – поділився планами на майбутнє Раджу.

Уже за два дні після знахідки чоловік разом із братом повернулися на шахту.

"Ми прокинулися рано і знову вийшли. Ми вже в неглибокій шахті і знайдемо алмази ще!" – заявив Ґонд у коментарі виданню.

Нагадаємо, 7-річна американка знайшла алмаз під час прогулянки в парку у штаті Арканзас, де святкувала свій день народження.