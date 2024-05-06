В Індії чоловік ґвалтував свою дружину: суддя не визнав це злочином

Верховний суд штату Мадхья-Прадеш (Індія) відхилив позов жінки, яка поскаржилася на те, що її чоловік примушував займатися сексом.

Згідно з індійським законодавством, згвалтування чоловіком своєї дружини не є кримінальним злочином, якщо їй є 18 років, пише CNN.

У постанові суду йдеться, що інцидент трапився ще у 2019 році. Тоді чоловік прийшов до неї додому незадовго після того, як вони одружилися і вчинив "неприродний секс". Потерпіла не давала на це згоди.

За її словами, так відбувалося кілька разів. Чоловік погрожував їй розлученням, якщо про це хтось дізнається. Проте жінка розповіла це своїй матері, й та закликала її звернутися до правоохоронних органів. Індійка подала позов до суду в 2022 році.

Чоловік оскаржив його в суді, а адвокат стверджував, що будь-який "неприродний секс" між подружжям не є злочином, оскільки вони перебувають у шлюбі.

"Якщо зґвалтування полягає у введенні статевого члена в рот, вагіну або анальний отвір жінки, і якщо цей акт відбувається з дружиною, яка досягла 15-річного віку, то згода дружини є не суттєвою..." – зазначив суддя.

Постраждала також звинуватила родичів з боку чоловіка у психологічному та фізичному переслідуванні "через невиконання вимоги про придане", йдеться у рішенні суду.

Наразі суд не завершив розгляд цієї справи.

Індійські активісти вже давно вимагають змінити чинні закони, визнавши зґвалтування кримінальним злочином. Натомість їм протистоять консерватори, які переконані, що це може знищити традицію шлюбу в країні.

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