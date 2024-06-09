Убив і проковтнув повністю: в Індонезії у череві п'ятиметрового пітона знайшли тіло жінки
У центральній Індонезії місцеві вбили величезного пітона, розрізали його живіт і знайшли всередині тіло раніше зниклої жінки.
Про це повідомляє DW із посиланням на місцеві медіа.
6 червня 45-річна Фаріда з провінції Південне Сулавесі сказала чоловікові, що збирається піти продавати перець чилі. Після цього мати чотирьох дітей не повернулася додому.
Родина розпочала пошуки. Наступного ранку чоловік Фаріди знайшов її покинуті речі, а поблизу місцеві виявили 5-метрового пітона з роздутим животом.
"Вони вирішили розрізати черево пітона. Як тільки зробили це, відразу побачили голову Фаріди", – розповів голова поселення Саурді Росі.
Випадки, коли пітони вбивають і ковтають людей, вважають надзвичайно рідкісними. За останні роки в Індонезії в такий спосіб померло кілька місцевих.
Нагадаємо, у 2018 році у тому ж регіоні Індонезії 54-річну жінку повністю проковтнув семиметровий пітон. А в 2022-му у провінції Джамбі у шлунку змії знайшли індонезійку, яка працювала на каучуковій плантації.