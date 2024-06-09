Убив і проковтнув повністю: в Індонезії у череві п'ятиметрового пітона знайшли тіло жінки

Фото ілюстративне. Рідні жінки розпочали пошуки після того, як вона не повернулася додому

У центральній Індонезії місцеві вбили величезного пітона, розрізали його живіт і знайшли всередині тіло раніше зниклої жінки.

Про це повідомляє DW із посиланням на місцеві медіа.

6 червня 45-річна Фаріда з провінції Південне Сулавесі сказала чоловікові, що збирається піти продавати перець чилі. Після цього мати чотирьох дітей не повернулася додому.

Родина розпочала пошуки. Наступного ранку чоловік Фаріди знайшов її покинуті речі, а поблизу місцеві виявили 5-метрового пітона з роздутим животом.

"Вони вирішили розрізати черево пітона. Як тільки зробили це, відразу побачили голову Фаріди", – розповів голова поселення Саурді Росі.

Випадки, коли пітони вбивають і ковтають людей, вважають надзвичайно рідкісними. За останні роки в Індонезії в такий спосіб померло кілька місцевих.

Нагадаємо, у 2018 році у тому ж регіоні Індонезії 54-річну жінку повністю проковтнув семиметровий пітон. А в 2022-му у провінції Джамбі у шлунку змії знайшли індонезійку, яка працювала на каучуковій плантації.