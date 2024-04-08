В Індонезії фотопастка "вполювала" дитинча носорога, який перебуває на межі вимирання

У національному парку Уджунг Кулон, що розташований на західній частині острова Ява, помітили рідкісне дитинча яванських носорогів.

Про це повідомило міністерством навколишнього середовища Індонезії, пише phys.org.

Фото, яке зробила фотопастка, дає надію на збереження одного з найбільш зникаючих ссавців у світі.

Вік маляти носорога – від 3 до 5 місяців, а стать поки невідома.

"Це гарна новина, яка доводить, що яванські носороги можуть належним чином розмножуватися", – заявив у суботу представник міністерства навколишнього середовища Індонезії Сатьяван Пудьятмоко.

Читайте також : У Маямі показали рідкісне новонароджене носороженя. ВІДЕО

Яванські носороги мають складки пухкої шкіри, що створює враження, ніби вони одягнені в броню.

Колись популяція цих носорогів була чималою – вони проживали по всій Південно-Східній Азії. Однак тварини сильно постраждали від нестримного браконьєрства та вторгнення людини в їхні місця існування.

За попередніми оцінками, зараз у парку Уджунг Кулон проживає 82 рідкісних носороги. Площа заповідника сягає приблизно 120 тисяч гектарів, у ньому є пишні тропічні ліси та чимало прісноводних струмків.

Нагадаємо, вчені інколи використовують спеціальні методи, щоб врятувати тварин. Наприклад, щоб відтворити популяцію північного білого носорога, застосували метод штучного запліднення.