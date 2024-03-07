В Ірландії хочуть виключити з конституції положення про "роль жінки в сім'ї"

В Ірландії пропонують вилучити з конституції положення про "роль жінки в сім'ї" та визначення поняття сім’ї. Таким чином хочуть вилучити застарілі гендерні норми.

Під час референдуму 8 березня ірландцям запропонують підтримати вилучення двох пунктів з конституції, прийнятої в 1937 році, пише The Guardian.

Зокрема, в статті 41.2 йдеться про те, що "своїм домашнім життям жінка надає державі підтримку, без якої не може бути досягнуте загальне благо".

Також там зазначається, що "матері не повинні бути примушені економічною необхідністю займатися працею, нехтуючи своїми домашніми обов'язками".

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар Niall Carson/PA

"Я думаю, що якщо ми не проголосуємо за ці положення, це буде регрес для країни. Це означатиме, що, зокрема, у питаннях про догляд за дітьми чи обов’язки по дому збережеться старомодна згадка про жінок", – повідомив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Обидва питання, винесені на референдум, політик назвав "засобом усунення гендерної нерівності з конституції країни".

Зазначається, що попередні опитування показують, що серед відповідей лідирує подвійне "так", однак близько 35% виборців досі не визначилися.

Раніше ми повідомляли, що у Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора.