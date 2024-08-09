В Іспанії чоловік облив водою стародавні наскельні малюнки, щоб зробити більш чітке фото

Іспанська влада розслідує випадок завдання шкоди історичній спадщині – у південній частині країни чоловік поливав наскельні малюнки водою, аби вони краще виходили на фото для соціальної мережі.

У злочині звинувачують 39-річного іспанця, повідомляє CNN із посиланням на Цивільну гвардію Іспанії. Правоохоронці відкрили провадження у справі злочину проти історичної спадщини.

Внаслідок контакту з водою постраждали малюнки в різних місцях гірського хребта в регіоні Сьєра-сюр-де-Хаен – усі вони внесені до переліку культурної спадщини країни.

На фотографіях, які винуватець опублікував у соцмережі, за словами правоохоронців, видно, що печерні малюнки поливали водою, аби на знімках вони мали чіткіший вигляд.

Пошкоджені зображення зроблені на вапняку, який у своєму складі має водорозчинні солі. При попаданні на малюнки води, солі розчиняються і проявляються на поверхні скелі, коли вода випаровується. Це залишає зверху на зображеннях шар забарвленої солі.

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Правоохоронне відомство, яке відповідає за охорону історичної спадщини Іспанії, закликало жителів повідомляти про будь-які ознаки пошкодження або вандалізму наскельних малюнків.

Нагадаємо, у 2023 році на півночі Англії затримали 16-річного підозрюваного в навмисному акті вандалізму. Юнак нібито зрубав 300-літнє "дерево Робіна Гуда".