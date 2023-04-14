В Англії вандали обмалювали крейдою 200-річну скульптуру. ФОТО

У Вустерширі, на заході Англії, невідомі зловмисники розмалювали синьою крейдою статую водяної німфи Сабріни, якій понад 200 років.

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Про це повідомила британська природоохоронна благодійна організація Національний фонд (National Trust), передає CNN.

"Ми засмучені тим, що це сталося. Подібні інциденти трапляються дуже рідко, враховуючи мільйони відвідувачів, які насолоджуються і поважають місця, якими ми опікуємося", – заявив представник Національного фонду.

Фото: National Trust

Статуя Сабріни була спроектована відомим британським скульптором Джоном Беконом на початку 1770-х років, а виготовлена за різними даними або в середині 1780-х років, або у 1802 році. Вона вирізана зі штучного каменю Коад і розташована в гроті, який раніше був прикрашений екзотичними мушлями, коралами і дорогоцінним камінням.

Фото: National Trust

Пошкоджену вандалами скульптуру вперше виявили у Великодню суботу, в четвер, 13 квітня вранці, її вдалося відчистити від слідів крейди.

Фото: National Trust

Крім того, зловмисники розмалювали синьою крейдою пам'ятник ландшафтному дизайнеру і архітектору Ланселоту Брауну, що так само як і статуя німфи розташований на території історичного маєтку Крум. За інформацією Національного фонду, його все ще відмивають від наслідків вандалізму.

Маєток Крум, де знаходяться обидва розмальовані вандалами пам'ятники, належав родині Ковентрі з 16 століття до 1948 року. В різні часи він виконував різні функції: від приватного будинку до секретної авіабази під час Другої світової війни та штаб-квартири крішнаїтів у 1979 році.