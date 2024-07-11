Відпочинок-пастка: батьки б'ють на сполох через умови в таборі для дітей в Іспанії

Українські діти, які прибули у табір в Іспанії, перебувають у небезпечних умовах

Оновлено о 21:12 11.07.24

В Іспанії у дитячому таборі Star Time Camp майже пів сотні дітей опинилися в критичних умовах. Зокрема, вони не мають доступу до питної води, їжі та живуть у задушливих приміщеннях.

Про це повідомила представниця Уповноваженого з прав людини в Королівстві Іспанія Люсія Задорожна.

"УП. Життя" намагалася розібратися в ситуації та поспілкувалася з батьками дітей, які перебували там, організаторами табору, з представницею Уповноваженого, а також звернулася за коментарем до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та Генерального консульства України в Барселоні.

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Star Time Camp: що відомо

Компанія Star Time Camp офіційно зареєстрована у Валенсії (Іспанія) на ім'я Олега Хорошого (Лопатька), який наразі фактично перебуває в Іспанії.

Star Time Camp організовують дитячі табори на території Європи. Цього року його розмістили в Андалузії в сільській місцевості високо в горах. Щоб туди добратися потрібно їхати кілька годин, пів години з яких по серпантину.

Власник компанії придбав готель і згодом обладнав біля них глемпінги (намети зі зручностями – ред.), у яких мали мешкати діти.

Компанія добре розрекламована, інформація про неї неодноразово з’являлася у відомих українських блогерів. Путівки туди коштують від 1600 до 2000 євро за дитину.

Менеджери компанії запевняли, що діти будуть жити в хороших умовах, матимуть повноцінне харчування та цікаву програму. Однак батьки дітей кажуть: очікування не мають нічого спільного з реальністю.

Що кажуть батьки, діти яких були чи досі перебувають у таборі?

У коментарі для "УП. Життя" засновниця громадської організації Gen.Ukrainian Оксана Лєбєдєва розповіла, що після прибуття до табору її син 12 годин перебував під палючим сонцем, чекаючи на заселення.

"Я попросила дитину зняти мені відео, щоб побачити, у яких умовах він перебуває. Я була у шоці: діти сиділи просто неба на траві, бо ті намети – недобудовані.

У глемпінгу не було кондиціонування, тож він нагрівся до більш як 40°C. Крім того, води, щоб помитися, там не було. Тобто діти і так довго добиралися, а по приїзді ще й не мали змоги прийняти душ. Їм казали "чистіть зуби водою з басейну". Також там були оголені розетки, якими діти мали би користуватися. Батьки були шоковані", – переповіла Оксана.

Фото для "УП. Життя" надала Оксана Лєбєдєва Фото для "УП. Життя" надала Оксана Лєбєдєва Фото для "УП. Життя" надала Оксана Лєбєдєва

Організатори також запевняли, що діти щодня отримуватимуть засоби гігієни, рушники та чисту постіль, тож радили "брати зі собою маленьку валізку". Але обіцяного не було.

Пані Оксана намагалася зв'язатися з керівництвом табору. Ніхто не виходив на зв'язок поки туди не прибули поліція та Уповноважена.

Жінка зазначає, з її сином усе добре і наразі він відпочиває в іншому таборі. Однак переживає за інших дітей, які там залишилися.

"Там сотні малят, яких батьки не можуть забрати і перезти на іншу локацію з певних причин", -- сказала Оксана Лєбєдєва.

Пані Євгенія, чия 8-річна донька Моніка теж відпочивала у таборі, розповіла, що приїхавши на місце, дівчинка скаржилася на поганий запах у помешканнях. Також діти не мали належного харчування.

"Коли Моніка розповіла про це, я була в шоці, і відразу почала писати менеджерам у чат. Це не нормально, коли діти в таких умовах та ще й нічого не їли (їм дали тільки по одному бутерброду).

Після того, як вони прибули в Малагу, водій відмовився везти дітей до табору, бо не було де їх розмістити, не було меблів", – пояснила мама дівчинки.

Також вожаті сказали, що дітям бракує меблів, бо "їх ще складають".

"Табір був зовсім не готовим: ліжок немає, постелі чистої немає, шаф, куди складати речі, теж. Не було унітазів і душових кабін. Їм казали: "Якщо хочете помитися, стрибайте в басейн". Загалом було дуже брудно.

Нам розповідали, що будуть номери готелю і глемпінги. Однак на першій зміні їх зовсім не встановили, а до другої вони просто були не готові", – наголосила пані Євгенії.

Фото для "УП. Життя" надала Люсія Задорожна Фото для "УП. Життя" надала Люсія Задорожна Фото для "УП. Життя" надала Люсія Задорожна Фото для "УП. Життя" надала Люсія Задорожна Фото для "УП. Життя" надала Люсія Задорожна

Це підтвердила й пані Наталія (ім’я змінено в цілях безпеки). Вона каже, її донька досі перебуває у таборі.

"Моя донька живе з чотирма іншими дівчатами (хоча обіцяли всього чотиримісні помешкання) та спить на розкладачці. Там немає гарячої води, вона не взяла зі собою засобів гігієни, бо нам обіцяли, що все це буде. Також у неї немає Інтернету.

Було таке, що донька телефонувала заплакана і казала: "Мамо, я хочу їсти і пити, а нас нікуди не відпускають", – розповіла жінка.

Крім того, батьки одноголосно стверджують, що дітей не пильнували та не дбали про їхню безпеку.

"Бувало й таке, що моя донька не ночувала у своєму номері, а цього ніхто з вожатих не помітив, бо вони не контролювали дітей після 22:00.

Також на території табору не було охорони, вона гуляла на вулиці всю ніч, а потім залишилася ночувати в іншій кімнаті. Вожата про це навіть не знає", – поділилася пані Наталя.

За словами мами іншої дівчинки, пані Ольги, її донька також жалілася на задуху в кімнаті. Вона каже, що по підлозі там повзають комахи, а зі стін стирчать дроти. Там немає санвузла, рушника та туалетного паперу.

"На питання, чи була Маруся в душі і чим витерлася, вона відповіла, що взяла свій брудний одяг. Коли запитала, чи ходила в туалет, теж сказала, що не може, бо там немає туалетного паперу, а йти за ним – далеко.

Діти не мали навіть базових умов, тож ми зрозуміли, що треба забирати доньку", – каже пані Ольга.

Фото для "УП. Життя" надала Євгенія Шикора Фото для "УП. Життя" надала Євгенія Шикора Фото для "УП. Життя" надала Євгенія Шикора

Крім того, за словами пані Євгенії, у її доньки Моніки після відвідування табору з’явилися проблеми зі здоров’ям.

"Старші діти вирішили "пожартували" і вилили в кулер з водою цілий флакон одеколона. Інші діти напилися цієї води та отруїлися. Серед них – і моя дитина. Наразі у неї є проблеми, ми проводимо обстеження", – зазначила жінка.

Батьки постраждалих дітей вимагають розголосу ситуації, повернення своїх коштів, а також притягнення до відповідальності керівництва Star Time Camp.

Як на інцидент відреагував власник Star Time Camp Олег Хороший (Лопатько)?

У коментарі для "УП. Життя" Олег Хороший (Лопатько) зазначив, що цей інцидент – це спроба конкурентів дискредитувати його бізнес, а компанія має всі відповідні документи, щоб займатися такою діяльністю.

"На жаль, ми вже деякий час піддаємось атаці конкурентів. У нас викрали базу клієнтів компанії. Ми знаємо, хто це робить. Наші юристи та правоохоронні органи вже цим займаються.

Маємо акт, який підписала пані Уповноважена консула. Маємо всі належні сертифікати. Ми зробили дитячий табір у ЄС, ми б не змогли працювати, якби не пройшли всі перевірки", – пояснив Лопатько.

Власник Star Time Camp Олег Хороший (Лопатько) Олег Хороший Facebook

Він стверджує, що на момент приїзду дітей виник "форс-мажор" – новий об’єкт не встигли добудувати, тож "батьки перебільшують".

"Ми це визнаємо і вийшли до батьків, вибачилися та надали їм фінансові компенсації. А головне, що в найкоротші терміни все вирішували та виправляли. Ми завжди беремо до уваги побажання батьків і реагуємо на них. Адже головне, щоб діти були задоволені відпочинком", – розповів власник Star Time Camp.

Що кажуть уповноважені особи?

У коментарі для "УП. Життя" представниця Уповноваженого зі справ людини в Королівстві Іспанія Люсія Задорожна розповіла, що особисто відвідала табір, щоб переконатися, які там умови.

"Табір більше нагадує будівельний майданчик: розриті траншеї, стирчать оголені дроти, труби, розміщені будівельні матеріали.

Більша частина приміщень недобудована. Будівельники працюють інструментами поруч з дітьми. Тобто, фактично діти мають доступ до всього", – зазначила представниця Уповноваженого.

Про чисельні порушення склали протокол моніторингового виїзду із зазначенням, що приміщення не відповідає санітарним нормам для перебування дітей. Із зафіксованими порушеннями керівник табору пан Олег погодився і підтвердив цей факт, поставивши власний підпис в документі.

Як виглядає територія табору Фото для "УП. Життя" надала Люсія Задорожна

Також вона зауважила: попри негативні відгуки батьків і відсутність умов для перебування дітей, у таборі на це літо планують 8 заїздів, два з яких вже відбулися.

"Ми з Консульством вживаємо всі необхідні заходи для забезпечення захисту прав дітей та усунення виявлених порушень. Адже попри них діяльність табору продовжується і це лякає найбільше", – пояснила представниця Уповноваженого.

Однак відсутність нормальних умов для дітей – не єдине порушення, яке виявили у Star Time Camp.

"На території табору не слідкували за безпекою дітей - п'ятеро з них самовільно його покинули. Їх знайшли у Валенсії. Також там бракує вожатих, не вдалося поспілкуватися з медичним працівником та встановити його кваліфікацію.

На сьогодні ми не маємо підтвердження офіційного влаштування працівників табору та їхньої кваліфікації.

Відомо, що ведення діяльності паном Олегом мають ознаки порушення вимоги законодавства на території Іспанії. Тому ми будемо спонукати та залучати усі компетентні органи як Іспанії, так і України, щоб вони забезпечили захист прав дітей", - наголосила Задорожна.

Частина дітей досі перебуває у таборі Фото для "УП. Життя" надала Люсія Задорожна

У відповідь на інформаційний запит "УП. Життя" Генеральне консульство України в Барселоні відповіло, що 7 липня на "гарячу лінію" установи надійшов дзвінок матері, дитина якої перебуває у таборі.

"Генеральний консул України в Барселоні повідомив про цю ситуацію керівнику Консульства України в Малазі, яка у той же день (7 липня – ред.) особисто відвідала табір, щоб ознайомитися з тим, у яких умовах перебувають діти", – пояснили у Генконсульстві.

Також там додали, що хід справи контролюватиме Консульство України в Малазі.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у коментарі для "УП. Життя" зазначив, що його офіс уже отримав і перевіряє інформацію про цей заклад.

Наразі частину дітей переселили в інше місце, двох з яких особисто перевезла представниця Уповноваженого, а інші досі перебувають у таборі. Представниця Уповноваженого каже, що зараз вирішується питання їхнього переселення, а згодом – повернення додому.

"Діти в жодному разі не залишаться на вулиці. Спільними діями Уповноваженого, Консульства та Посольства України, а також у співпраці зі соціальними службами Іспанії будемо вирішувати це питання", – запевнила Люсія Задорожна.

Примітка: текст оновлено. Додано детальніший коментар представниці Уповноваженого ВРУ з прав людини в Королівстві Іспанія Люсії Задорожної.

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