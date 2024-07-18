МЗС: Власник табору в Іспанії, в якому діти перебували в критичних умовах, виправив усі недоліки

МЗС навідалося в іспанський табір з українськими дітьми після скарг батьків на умови проживання

Українські дипломати перевірили умови проживання дітей в іспанському таборі Star Time Camp після отримання скарг на неналежні санітарні умови.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України (МЗС). Коментар надала консульська представниця МЗС, створена за допомогою штучного інтелекту, Вікторія Ші.

Вона повідомила, що 7 липня консул України в Малазі разом із представницею Верховної Ради з прав людини в Іспанії відвідали табір, щоб особисто з’ясувати умови перебування дітей, оцінити ситуацію та надати необхідну допомогу.

Під час зустрічі з власником табору вони встановили, що частина наметів не були облаштовані відповідно до санітарних норм. Зокрема, у деяких наметах не були встановлені душові кабіни та санвузли, порушувався температурний режим.

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У результаті проведеної бесіди керівник табору взяв на себе зобов’язання до 9 липня усунути всі недоліки та забезпечити належні умови проживання. Про це був складений окремий протокол моніторингового виїзду.

Представники консульства України в Малазі та посольства України в Іспанії здійснили повторні виїзди до табору 11 та 13 липня, щоб перевірити виконання домовленостей.

Під час повторних оглядів приміщень, території, наметів та зустрічі з керівництвом табору встановили, що власник виправив усі недоліки.

"На час повторних перевірок усі намети були повністю введені в експлуатацію, обладнані душовими кабінами, санвузлами та кондиціонерами. Приміщення для ігор та відпочинку також обладнали кондиціонерами, а додаткові вентилятори забезпечили комфортні умови", – повідомили в МЗС.

У відомстві повідомили, що табір регулярно прибирали, встановили відеоспостереження та забезпечили охорону.

Крім того, було створено колцентр і прямий канал спілкування в реальному часі між батьками та вихователями.

Нагадаємо, майже тиждень тому стало відомо, що майже пів сотні українських дітей, які прибули на відпочинок до табору в Іспанії, опинилися в критичних умовах: вони проживали в задушливих приміщеннях, не мали доступу до питної води та їжі.

Табір організувала компанія Star Time Camp, зареєстрована у Валенсії на ім’я Олега Хорошого (Лопатька), який наразі перебуває в Іспанії. Табір розташований у горах Андалузії.

Батьки дітей розповідали "УП. Життя", що діти перебували під палючим сонцем 12 годин, очікуючи на заселення.

Ціна путівок становила від 1600 до 2000 євро за дитину, а компанія обіцяла хороші умови проживання та цікаву програму, що, на думку батьків, не відповідало дійсності.