На острові Данії знайшли бронзовий портрет Олександра Македонського

На данському острові Зеландія знайшли стародавній бронзовий портрет Олександра Македонського. Це може свідчити про те, що полководець був відомий у цих краях.

Розмір портрета – 26 на 28 міліметрів, пише Arkeonews.

Мініатюрний портрет археологи-аматори Фінн Ібсен і Ларс Даніельсен виявили поблизу міста Рінгстед. Він відлитий зі сплаву бронзи, що містить свинець.

Завдяки хвилястим пасмам волосся та баранячими рогами біля вух, на зображенні археологи впізнали Олександра Македонського.

Позолочене срібне приладдя, яке виявили в долині річки Іллеруп біля Скандерборга в Данії. Preben Dehlhom, Музей Moesgaard

"Це унікальна знахідка в Скандинавії, яка пов’язана з однією з найвідоміших особистостей у світовій історії", – сказав Фрірк Олденбургер, археолог з музею Vestsjælland, куди передали мініатюрний портрет.

Утім, серед науковців наразі немає спільної думки щодо того, яку функцію виконувала бронзова фурнітура: це був декоративний диск для щита, чи скоба для пояса.

Водночас ідентичне позолочене срібне приладдя раніше було знайдене в долині річки Іллеруп біля міста Скандерборг (Данія). Воно було прикріплене до щита.

Зазначається, що за часів імператора Каракалла, який жив у 198-217 роках нашої ери та вважав себе реінкарнацією Олександра Македонського, відбулася велика битва, де зіткнулися дві германські армії.

Як наслідок, загинуло багато людей, а всю зброю, яка залишилася – мечі, луки, стріли, списи та щити, – вирішили принести в жертву богам й викинули в озеро.

Під час розкопок озера, археологи виявили щити, прикрашені крихітними декоративними дисками з портретами воїнів. На одному з таких був зображений портрет Олександра Македонського, ідентичний до того, який виявили археологи-аматори.

Олександр Македонський жив у 356-323 роки до нашої ери. Він був найвидатнішим полководцем античності, чия імперія простягалася від Греції до Індії. У віці 32 років він помер у Вавилоні.

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