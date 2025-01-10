В італійському містечку місцевим мешканцям офіційно заборонили хворіти: деталі

Мешканцям невеликого містечка на півдні Італії фактично заборонили хворіти.

Зі слів мера, таке обмеження покликане привернути увагу до проблем з медициною, пише CNN.

У розпорядженні мера Антоніо Торчіа наказано "уникати зараження будь-якою хворобою, яка потребує медичної допомоги, особливо екстреної".

У Белькастро проживає близько 1300 людей, половина з яких – літні. У містечку є медичний центр, однак він часто закритий навіть в робочий час. Лікарі за викликом недоступні у вихідні, святкові дні чи в неробочий час.

У сусідніх населених пунктах медичні центри також закриті, а найближче відділення невідкладної допомоги розташоване приблизно за 45 кілометрів.

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"Це не просто провокація, указ – це крик про допомогу, спосіб привернути увагу до неприйнятної ситуації", – сказав Антоніо Торчіа місцевому виданню новин.

Постанова діятиме доти, доки міський центр охорони здоров’я не запрацює регулярно, додав чиновник.

Однак наразі незрозуміло, у який саме спосіб місцеві виконуватимуть наказ про "заборону хворіти" і чи робитимуть це взагалі.

Мер Белькастро заявив, що багато міст стикаються з проблемами доступу до медичних послуг – схожа ситуація у понад 80 муніципалітетах у провінції Катандзаро.