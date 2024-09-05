В Івано-Франківську ученицю ліцею не допустили до уроків через одяг: на ній був спортивний костюм

Ученицю івано-франківського ліцею не допустили на уроки через те, що вона була у спортивному костюмі

В Івано-Франківську ученицю наукового природничо-математичного ліцею імені Івана Пулюя не допустили до навчання через те, що вона була одягнена у спортивний костюм.

Це нібито суперечить дрес-коду навчального закладу, розповіла мама дівчинки Ольга Ярошевич. За її словами, інцидент трапився 4 вересня.

"Мою доньку, ученицю ліцею імені Івана Пулюя, ВИГНАЛИ і не допустили до навчання за неналежний вигляд. Мені про це не повідомили, дізналася від доньки: вона зателефонувала, плачучи від безвиході та образи", – зазначила жінка у своєму дописі.

Ольга розповіла, що перед початком навчального року, 28 серпня, класний керівник проінформував батьків, що у школі впроваджують офіційний дрес-код – білий верх і чорний низ.

"Одягнула моя доня те, що мала, але ні, цього мало. Має бути діловий стиль, діловий у +30°С!

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Керівництво, а саме заступник директора, який при розмові навіть не назвав свого імені, в ультимативній формі дав зрозуміти: як немає грошей на діловий стиль, то і не варто пхатись у профільну освіту.

Вразило мене те, що без жодного остраху працівники закладу в час проведення уроків відправили її додому. Невже утиски за зовнішнім виглядом це те, що має відчувати дитина у школі?" – наголошує мама дівчинки.

Керівництво ліцею у коментарях під дописом Ольги Ярошевич відреагувало на цю ситуацію. За їхніми словами, щоранку у закладі здійснюють моніторинг запізнення та дотримання однострою.

"Дев'ятикласниці зробили зауваження щодо недотримання ліцейної форми. Поки класний керівник зв'язувався з іншими батьками, вона самостійно вирішила йти додому і не чекати, поки наставник зв'яжеться з її батьками, думаючи, що її відправили додому. Бо окремі учні за згодою батьків поверталися додому переодягнутись.

Форма впроваджена впродовж багатьох років. При вступі до ліцею всі батьки та ліцеїсти ознайомлюються з правилами та дають письмову згоду на їхнє дотримання", – стверджують представники закладу освіти.

Багатьох батьків така відповідь не задовольнила. Вони стверджують, що право на освіту має кожна дитина незалежно від того, який вигляд вона має й у що вона одягнена.

У департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради розповіли, що ніхто не мав наміру виганяти ученицю чи ображати її, а інцидент трапився через "недокомунікацію".

"Директор закладу пояснив, що у ліцеї дійсно існують певні рекомендації щодо одягу здобувачів освіти, які прописані та доведені до відома учасників освітнього процесу та їхніх батьків. Також керівник наголосив, що ці правила не є нововведенням", – йдеться у повідомленні відділу освіти.

У ситуацію втрутився також секретаріат освітнього омбудсмена. Там стверджують, що таким чином ліцей порушив права учениці, адже одяг для школи – це вибір дитини або її батьків.

"Якщо учня відсторонили від уроків "через обов’язкову шкільну форму", то відповідальність за його життя і здоров’я протягом цього часу несе та людина, яка так вчинила.

Добре, що в цей час ракета не прилетіла до Франківська, інакше той, хто відправив додому учнів, поніс би кримінальну відповідальність", – наголосили в Офісі освітнього омбудсмена.